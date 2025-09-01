Свят

Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"

Той призова също така за запазване на международната система, центрирана около ООН

1 септември 2025, 06:56
Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"
Източник: БТА

К итайският президент Си Цзинпин призова днес Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) да отстоява честността и справедливостта в обръщението си на 25-ата среща на Съвета на държавните глави на ШОС, предаде Синхуа.

„Трябва да насърчаваме правилната историческа перспектива за Втората световна война и да се противопоставяме на манталитета от Студената война, конфронтацията между блокове и практиките на тормоз“, заяви Си.

Той призова също така за запазване на международната система, центрирана около ООН, и за подкрепа на многостранната търговска система със Световната търговска организация в нейния център.

Китай обяви амбициозен план за развитие на Централна Азия

По думите му Китай ще предостави грантове в размер на 2 милиарда юана (около 281 милиона щатски долара) на държавите членки на ШОС тази година, както и 10 милиарда юана под формата на заеми на банките от Междубанковия консорциум на ШОС през следващите три години.

„Трябва да съгласуваме по-добре нашите стратегии за развитие и да насърчаваме висококачественото изпълнение на инициативата „Един пояс, един път“, заяви Си.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Си Цзинпин ШОС Китай Международно сътрудничество Икономическа помощ Един пояс един път ООН Световна търговска организация Среща на върха
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 14 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 11 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 8 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 10 часа

