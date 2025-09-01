Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"

К итайският президент Си Цзинпин призова днес Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) да отстоява честността и справедливостта в обръщението си на 25-ата среща на Съвета на държавните глави на ШОС, предаде Синхуа.

„Трябва да насърчаваме правилната историческа перспектива за Втората световна война и да се противопоставяме на манталитета от Студената война, конфронтацията между блокове и практиките на тормоз“, заяви Си.

Chinese President Xi Jinping on Monday criticised "bullying behaviour" in the world order while opening the plenary session at the SCO Summit 2025 in Tianjin, China.



Той призова също така за запазване на международната система, центрирана около ООН, и за подкрепа на многостранната търговска система със Световната търговска организация в нейния център.

Китай обяви амбициозен план за развитие на Централна Азия

По думите му Китай ще предостави грантове в размер на 2 милиарда юана (около 281 милиона щатски долара) на държавите членки на ШОС тази година, както и 10 милиарда юана под формата на заеми на банките от Междубанковия консорциум на ШОС през следващите три години.

„Трябва да съгласуваме по-добре нашите стратегии за развитие и да насърчаваме висококачественото изпълнение на инициативата „Един пояс, един път“, заяви Си.