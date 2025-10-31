Свят

Френски съд осъди българите, поругали мемориал в Париж

Присъдата до голяма степен съответства на исканията на прокуратурата

31 октомври 2025, 21:01
Френски съд осъди българите, поругали мемориал в Париж
Ч етирима български граждани бяха осъдени в петък на между две и четири години затвор във Франция.

Те бяха признати за виновни за това, че са изрисували „червени ръце“ върху Мемориала на Холокоста във френската столица през май 2024 г., вероятно по поръчка от Русия.

Парижкият наказателен съд, чието решение до голяма степен съответства на исканията на прокуратурата, постанови присъда от две години за Георги Филипов и Кирил Милушев, представени като извършители, четири години за Николай Иванов и три години за Мирчо Ангелов, сочени за организатори.

Мирчо Ангелов все още е в неизвестност и го издирват с Европейска заповед за арест.

