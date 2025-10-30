Франция иска 2-4 години затвор за българите, поругали мемориал в Париж

Д нес бяха поискани наказания от две до четири години затвор за четирима българи, преследвани за това, че през май 2024 г. са нарисували „червени ръце“ върху Мемориала на Холокоста в Париж, на фона на подозрения за чужда намеса, предаде АФП.

Аферата "Червените ръце": Четирима българи подсъдими в Париж за поругаване на Мемориала на Холокоста

„Въпросът за външната намеса по никакъв начин не отменя въпроса за антисемитизма. Това са две страни, които по никакъв начин не се отменят взаимно. Става дума почти за антисемитизъм от опортюнизъм“, посочи прокурорът в исканията си.