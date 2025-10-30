Свят

Франция иска 2-4 години затвор за българите, поругали мемориал в Париж

Въпросът за външната намеса по никакъв начин не отменя въпроса за антисемитизма

30 октомври 2025, 20:25
Франция иска 2-4 години затвор за българите, поругали мемориал в Париж
Д нес бяха поискани наказания от две до четири години затвор за четирима българи, преследвани за това, че през май 2024 г. са нарисували „червени ръце“ върху Мемориала на Холокоста в Париж, на фона на подозрения за чужда намеса, предаде АФП.

„Въпросът за външната намеса по никакъв начин не отменя въпроса за антисемитизма. Това са две страни, които по никакъв начин не се отменят взаимно. Става дума почти за антисемитизъм от опортюнизъм“, посочи прокурорът в исканията си.

