Аферата "Червените ръце": Четирима българи подсъдими в Париж за поругаване на Мемориала на Холокоста

Ч етирима мъже с българско гражданство ще бъдат съдени есента в Париж за поругаване на Мемориала на Холокоста във френската столица през май 2024 г., съобщи днес прокуратурата, цитирана от АФП.

Трима от тях са в ареста, откакто бяха екстрадирани от Хърватия и от България. Четвъртият се укрива, има издадена заповед за арест и може да бъде съден задочно.

The Wall of the Righteous in Paris is a Memorial honoring those who saved Jews from the Holocaust.



On May 14, the anniversary of the day French Jews were rounded-up by Nazis, the wall was vandalized in support of genocidal HMS terrorists.#AntizionismIsAntisemitism pic.twitter.com/MyHPd7koNg