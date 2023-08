Посегателство над наклонената кула в Пиза: Френска туристка надраска инициалите си

П ореден акт на вандализъм срещу обекти на световното наследство е извършен в Италия. Този път френска туристка е надраскала с остър предмет рисунка във формата на сърце с инициалите си и тези на своя възлюбен върху една от колоните на наклонената кула в Пиза, съобщава телевизионният канал Tgcom24.

Според съобщението 19-годишната нарушителка е задържана. Тя е обвинена в нанасяне на "щети на националното археологическо, историческо и художествено наследство при утежняващи обстоятелства". За подобен вандалски акт в Италия е предвидена глоба до 15 000 евро.

A French tourist on holiday in Italy was caught using her bracelet to carve a love heart into the façade of the Leaning Tower of Pisa.https://t.co/BZUuCQFJRg