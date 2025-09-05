Свят

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Руският президент предупреди, че всяко разполагане на западни сили ще бъде прието като пряка заплаха за Москва

5 септември 2025, 10:09
Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия
Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност
Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски
Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ
УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва
Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп
Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Р уският президент Владимир Путин предупреди, че всички западни войски, разположени в Украйна, ще бъдат „легитимна“ цел за армията на Москва.

Думите му идват само ден след като западните съюзници на Киев заявиха, че са се ангажирали с присъствие на войски в случай на мирно споразумение.

Две дузини страни, водени от Франция и Великобритания, се ангажираха да се присъединят към „успокоителни“ сили на суша, море и въздух, които да патрулират всяко споразумение.

„Ако там се появят войски, особено сега, по време на боевете, ние изхождаме от предпоставката, че те ще бъдат легитимни цели“, заяви Путин на икономически форум в далечния източен град Владивосток, цитиран от АФП.

Той добави, че разполагането на такива сили не е благоприятно за дългосрочния мир и посочи, че по-тесните военни връзки на Украйна със Запада са една от това, което той нарича „основните причини“ за конфликта.

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска

Съюзниците на Украйна не са разкрили никакви конкретни подробности за плана, включително колко войски ще бъдат включени и как ще допринесат конкретните страни.

Киев твърди, че гаранциите за сигурност, подкрепени от западни войски, са от решаващо значение за всяко мирно споразумение, за да се гарантира, че Русия няма да поднови офанзивата си в бъдеще.

Десетки хиляди са убити, откакто Москва започна офанзивата си през февруари 2022 г., принуждавайки милиони да напуснат домовете си и унищожавайки голяма част от източна и южна Украйна.

Путин каза, че ако бъде постигнато споразумение, няма да има нужда от войски.

„Ако бъдат взети решения, които ще доведат до мир, до дългосрочен мир, тогава просто не виждам смисъл от тяхното присъствие на територията на Украйна. Защото ако бъдат постигнати споразумения, никой да не се съмнява, че Русия ще ги спази изцяло“, подчерта той.

Украйна и Западът посочват дълъг списък със случаи, в които Русия е нарушавала споразумения, включително между 2014 и 2022 г., когато подкрепяните от Москва сепаратисти се сражаваха с армията на Киев в източната част на страната. 

Срещата между Ким Чен-ун и Владимир Путин в Пекин в кадри
9 снимки
Ким Чен ун Владимир Путин
Ким Чен ун Владимир Путин
Ким Чен ун Владимир Путин
Ким Чен ун Владимир Путин
Източник: БГНЕС    
Путин Украйна Западни войски Легитимни цели Мирно споразумение Русия Война в Украйна Гаранции за сигурност Военно присъствие Западни съюзници
Последвайте ни

По темата

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

pariteni.bg
Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 16 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 13 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 13 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 14 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина в Несебър</p>

Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина след падане от парашут в Несебър

България Преди 12 минути

По случая първоначално бяха задържани трима, като в последствие двама бяха оставени в ареста

9-годишно момче е с фрактура след инцидент с тротинетка в Разград

9-годишно момче е с фрактура след инцидент с тротинетка в Разград

България Преди 42 минути

Пробите на шофьора на автомобила за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

България Преди 1 час

Медикаментите са предназначени за домашно лечение на остри инфекции

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

България Преди 1 час

Това съобщи в кулоарите на парламента депутатът Божидар Божанов

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Свят Преди 1 час

Вашингтон изпрати военни кораби в Карибите в момент, в който Тръмп обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик

Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби

Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби

Свят Преди 1 час

Легендарната певица Анджи Стоун почина във верижна катастрофа с камион

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

България Преди 1 час

Главен инспектор Юлиян Петров подчерта, че не може да се каже докога ще продължи гасенето на пожара

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

България Преди 2 часа

След влизането си на обекта, децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх

Откриха таен последен проект на Дейвид Бауи

Откриха таен последен проект на Дейвид Бауи

Любопитно Преди 2 часа

Съществуването на проекта беше неизвестно дори за най-близките му сътрудници

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Свят Преди 2 часа

"Започнах да се катеря по хълма, за да помогна на хората, но когато стигнах там, единственото, което чувах, беше тишина“

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

България Преди 2 часа

Според криминалиста казусът не трябва да бъде политизиран

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Свят Преди 2 часа

Сред жертвите няма чуждестранни граждани

<p>Ужас в Канада:&nbsp;18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане</p>

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

Свят Преди 2 часа

Убитата жена е сестра на заподозрения, а нападателят преди това е бил „известен на полицията“

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Любопитно Преди 2 часа

За тази съпружеска двойка разказва евангелист Лука

<p>🎾Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open</p>

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

България Преди 3 часа

Шампионът от Уимбълдън и водач в основната схема в Ню Йорк Иванов имаше ужасяващ лош втори сет, но в крайна сметка се класира за топ 4

<p>Критики и напрежение в лагера на &quot;макронистите&quot;: Петдесет нюанса мнения във Франция</p>

Преди вота на доверие за кабинета на Байру - петдесет нюанса мнения във Франция

Свят Преди 4 часа

На извънредна сесия на парламента, свикана от Макрон, депутатите ще трябва да гласуват доверие на кабинета на премиера Байру

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

Символика: Армани си отиде дни, преди 50-тия юбилей на модната си къща

Edna.bg

Носи ли перука Кейт Мидълтън? Фризьорът на принцеса Даяна говори (СНИМКИ)

Edna.bg

България U21 ще търси успешен старт по пътя към Европейското първенство

Gong.bg

Кирил Котев: Благодаря на фантастичната публика, момчетата се раздадоха максимално

Gong.bg

Още три лекарства стават безплатни за децата до 7 г.

Nova.bg

Очаква ли ни топла есен и какво ще бъде времето в първия учебен ден

Nova.bg