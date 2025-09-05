Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Р уският президент Владимир Путин предупреди, че всички западни войски, разположени в Украйна, ще бъдат „легитимна“ цел за армията на Москва.

Думите му идват само ден след като западните съюзници на Киев заявиха, че са се ангажирали с присъствие на войски в случай на мирно споразумение.

Две дузини страни, водени от Франция и Великобритания, се ангажираха да се присъединят към „успокоителни“ сили на суша, море и въздух, които да патрулират всяко споразумение.

„Ако там се появят войски, особено сега, по време на боевете, ние изхождаме от предпоставката, че те ще бъдат легитимни цели“, заяви Путин на икономически форум в далечния източен град Владивосток, цитиран от АФП.

Той добави, че разполагането на такива сили не е благоприятно за дългосрочния мир и посочи, че по-тесните военни връзки на Украйна със Запада са една от това, което той нарича „основните причини“ за конфликта.

Съюзниците на Украйна не са разкрили никакви конкретни подробности за плана, включително колко войски ще бъдат включени и как ще допринесат конкретните страни.

Киев твърди, че гаранциите за сигурност, подкрепени от западни войски, са от решаващо значение за всяко мирно споразумение, за да се гарантира, че Русия няма да поднови офанзивата си в бъдеще.

Десетки хиляди са убити, откакто Москва започна офанзивата си през февруари 2022 г., принуждавайки милиони да напуснат домовете си и унищожавайки голяма част от източна и южна Украйна.

Путин каза, че ако бъде постигнато споразумение, няма да има нужда от войски.

„Ако бъдат взети решения, които ще доведат до мир, до дългосрочен мир, тогава просто не виждам смисъл от тяхното присъствие на територията на Украйна. Защото ако бъдат постигнати споразумения, никой да не се съмнява, че Русия ще ги спази изцяло“, подчерта той.

Украйна и Западът посочват дълъг списък със случаи, в които Русия е нарушавала споразумения, включително между 2014 и 2022 г., когато подкрепяните от Москва сепаратисти се сражаваха с армията на Киев в източната част на страната.