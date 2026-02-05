Свят

Товарен влак дерайлира в Русия, пламнаха цистерни с гориво

Все още се установява какъв е размерът на щетите

5 февруари 2026, 07:04
Товарен влак дерайлира в Русия, пламнаха цистерни с гориво
Източник: iStock photos/Getty images

Т оварен влак с цистерни е дерайлирал в руската Тамбовска област, съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от ТАСС.

В резултат на инцидента, станал на товарната гара Кочетковка-2, основен железопътен възел в Тамбовска област, цистерните с гориво са се запалили. Все още се установява какъв е размерът на щетите. На мястото са пристигнали следователи.

Експлозия във влак, превозващ цистерни с нефтопродукти в Русия

Украинската агенция "Укринформ" съобщи, че според потребители в социалните мрежи аварията е била причинена от атака с дрон.

Видеокадри, публикувани от очевидци, показват пожар и дим, издигащ се над мястото на експлозията.

"Укринформ" цитира руските медии, че в резултат на дерайлирането са експлодирали и са се запалили 5 цистерни с гориво.

Влак дерайлира във Волгоградска област в Русия, каква е причината (СНИМКИ)

Машинистът на товарния влак е получил множество изгаряния, докато се е опитвал да гаси пожара сам, и е бил откаран в болница.

Руската държавна железопътна компания потвърди за инцидента с влака, като уточни, че той е станал около 15:34 местно време (16:34 ч. българско време).

Композиция с газ дерайлира в Русия, избухна огромен пожар

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело по раздел 1, чл. 263 на руския Наказателен кодекс ("Нарушаване на правилата за безопасност на движението и експлоатацията на железопътния транспорт, причинило значителни щети" - бел. ТАСС), съобщи пресслужбата на Комитета.

Източник: Алексей Маргоевски, БТА    
Русия товарен влак цистерни гориво пожар
Внимание! Червен код за обилни валежи в четвъртък

Внимание! Червен код за обилни валежи в четвъртък

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Руският експеримент със съня и защо вярваме в градските легенди

Руският експеримент със съня и защо вярваме в градските легенди

Всеки пети взима ниска заплата

Всеки пети взима ниска заплата

Купуването на нова кола все повече става лукс за богати

Купуването на нова кола все повече става лукс за богати

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
