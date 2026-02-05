Товарен влак дерайлира в Русия, пламнаха цистерни с гориво

Т оварен влак с цистерни е дерайлирал в руската Тамбовска област, съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от ТАСС.

В резултат на инцидента, станал на товарната гара Кочетковка-2, основен железопътен възел в Тамбовска област, цистерните с гориво са се запалили. Все още се установява какъв е размерът на щетите. На мястото са пристигнали следователи.

Major fire erupts after fuel train derails in Russia's Tambov region



Tank cars were damaged and the blaze is burning, but thankfully there are no fatalities



MTodayNews pic.twitter.com/2O5EiWnEtj — Jack Straw (@JackStr42679640) February 5, 2026

Украинската агенция "Укринформ" съобщи, че според потребители в социалните мрежи аварията е била причинена от атака с дрон.

Видеокадри, публикувани от очевидци, показват пожар и дим, издигащ се над мястото на експлозията.

"Укринформ" цитира руските медии, че в резултат на дерайлирането са експлодирали и са се запалили 5 цистерни с гориво.

Машинистът на товарния влак е получил множество изгаряния, докато се е опитвал да гаси пожара сам, и е бил откаран в болница.

🚨 Massive blast in #Russia’s Tambov region after a fuel wagon exploded on a train along a key war supply route



Explosion occurred at Kochetovka-2 station on the strategic Moscow–Voronezh–Rostov railway line, triggering a derailment and huge inferno



Flames reportedly rose over… pic.twitter.com/iBrpoWNk6U — Nabila Jamal (@nabilajamal_) February 5, 2026

Руската държавна железопътна компания потвърди за инцидента с влака, като уточни, че той е станал около 15:34 местно време (16:34 ч. българско време).

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело по раздел 1, чл. 263 на руския Наказателен кодекс ("Нарушаване на правилата за безопасност на движението и експлоатацията на железопътния транспорт, причинило значителни щети" - бел. ТАСС), съобщи пресслужбата на Комитета.