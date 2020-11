Франция прехвърли прага от 2 милиона заразени

Ф ранция прехвърли днес прага от 2 милиона заразени с новия коронавирус, съобщи генералният директор на френската здравна служба Жером Саломон, цитиран от Франс прес.

От началото на пандемията в страната са регистрирани 2 036 755 случая. За последното денонощие инфекциите са 45 552.

"Втората вълна е масивна, убийствена... Тази вечер прехвърляме прага от два милиона случая на Ковид-19", каза Саломон.

По думите му "общите усилия започват да дават плодове", тъй като "епидемията се забавя".

Броят на хоспитализираните пациенти в момента е 33 500, в това число 4854 в интензивни отделения.

Коментирайки времето за отмяна на карантината във Франция, той подчерта, че този въпрос "трябва да се третира с най-голяма бдителност".

По-рано министър-председателят Жан Кастекс заяви по време на изслушване в Народното събрание (долната камара на парламента), че някои ограничителни мерки ще останат в сила и след вдигане на карантината.

Според телевизионния канал BFM, президентът Еманюел Макрон ще се обърне към нацията през следващата седмица относно борбата с пандемията.

Часът е 14 и в интензивното отделение на болница "Ла Тимон" в Марсилия д-р Жулиен Карвели се обажда на семейства, засегнати от втората вълна на коронавируса,

за да ги информира за състоянието на техните деца и съпрузи. В интензивните отделения в цяла Франция вече повече от 10 дни над 95 процента са пълни и на д-р Карвели му се налага да води най-малко по 8 такива трудни разговора всеки ден.

В Марсилия втората вълна вкара дори повече хора в интензивните отделения, отколкото първата през пролетта, и много от тях са в още по-тежко състояние. Карвели предупреждава един баща, че може да се наложи синът му да бъде поставен в изкуствена кома.

Това разказва в материал за Асошиейтед прес Лори Инан.

"За момента той се държи. Не зная какво са ви казали преди, но е факт, че респираторното му състояние се влошава", признава лекарят. От другата страна настъпва дълга пауза. "Моля ви, направете всичко, което е по силите ви", се чува най-после явно притесненият глас.

