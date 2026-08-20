Четвъртък носи жега! Жълт код за екстремни горещини в почти цяла България

Търговецът, избягал с касов апарат при проверка на НАП в Слънчев бряг, опитал да заключи инспектори в обекта

„Тежък удар за българската природа“: Каква отрова уби завърналите се у нас лешояди

Война срещу вандализма: БДЖ и МВР пускат нощни патрули за новите влакове след графити в Благоевград

Психотропни вещества като „хранителни добавки“: Баща и син продавали лекарства онлайн за хиляди евро

Проф. Ива Христова с тревожна статистика: България е №1 в Европа по случаи на морбили

Лично по заповед на Путин: Какво знаем за руския самолет Ил-76, който прелетя над България на път за Сърбия

В четвъртък ще бъде слънчево и горещо.

В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб, в източните райони – умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 34°.

За 20 август е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за екстремно високи температури в почти цялата страна.

Предупреждението е в сила за всички области на страната, без три – Добрич, Варна и Бургас, където кодът е зелен (няма опасност), сочи справка в сайта на НИМХ.

Атмосферното налягане през нощта ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца, през деня отново ще се понижи и ще се доближи до средното.

Източник: НИМХ

Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд – умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Планините

В планините ще бъде слънчево. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива над Родопите. Ще духа умерен югоизточен, по най-високите и открити части – северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 21°.

Петък и събота

В петък ще е предимно слънчево, около и след обяд – горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34° и 39°, по-ниски по Черноморието - 26° и 29°. В събота ще бъде предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятърът ще се ориентира от североизток.