Никога не е било толкова горещо: Франция регистрира най-топлия октомври от 1945 г. насам

Т азгодишният месец октомври във Франция е бил най-горещият, откакто страната започва да води статистика през 1945 г., съобщи Ройтерс, като се позова на френската национална агенция по метеорология "Метео-Франс".

Това ще убие човечеството, ако не предприемем спешни мерки

October 2022 is set to be the hottest month of October in France since records started in 1945, national weather agency Meteo-France said in a statement. https://t.co/vrn4qrN9hr