Франция и Великобритания организират конференция за отваряне на Ормузкия проток

Ф ранция и Великобритания ще организират съвместно "в близките дни конференция с държавите, готови да допринесат" за създаването на многонационална миротворческа мисия, предназначена да възстанови свободата на корабоплаването" в Ормузкия проток, обяви президентът Еманюел Макрон, цитиран от "Франс прес".

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

"Тази строго отбранителна мисия, отделна от воюващите страни, ще бъде разгърната веднага щом ситуацията го позволи", добави Макрон в X.

No effort must be spared to swiftly reach, through diplomatic means, a strong and lasting settlement to the conflict in the Middle East.



Such a settlement must provide the region with a robust framework enabling all to live in peace and security.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2026

Това означава, че тази мисия не е предназначена да бъде интегрирана директно в усилията на САЩ в пролива, отбелязва АФП.

Еманюел Макрон, който разговаря вчера с британския премиер Киър Стармър, не коментира американското решение за морска блокада в този Ормузкия проток в Персийския залив, обявено от Доналд Тръмп след провала на преговорите между САЩ и Иран и което трябва да влезе в сила днес.

Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Стармър заяви, че не подкрепя тази блокада.

В своето съобщение в X френският президент призова да не се пестят "никакви усилия", за да "се постигне бързо солидно и трайно уреждане на конфликта в Близкия изток по дипломатически път, което да предостави на региона стабилна рамка, позволяваща на всеки да живее в мир и сигурност".