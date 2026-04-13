Франция и Великобритания организират конференция за отваряне на Ормузкия проток

13 април 2026, 13:59
Източник: AP/БТА

Ф ранция и Великобритания ще организират съвместно "в близките дни конференция с държавите, готови да допринесат" за създаването на многонационална миротворческа мисия, предназначена да възстанови свободата на корабоплаването" в Ормузкия проток, обяви президентът Еманюел Макрон, цитиран от "Франс прес".

"Тази строго отбранителна мисия, отделна от воюващите страни, ще бъде разгърната веднага щом ситуацията го позволи", добави Макрон в X.

Това означава, че тази мисия не е предназначена да бъде интегрирана директно в усилията на САЩ в пролива, отбелязва АФП.

Еманюел Макрон, който разговаря вчера с британския премиер Киър Стармър, не коментира американското решение за морска блокада в този Ормузкия проток в Персийския залив, обявено от Доналд Тръмп след провала на преговорите между САЩ и Иран и което трябва да влезе в сила днес.

Стармър заяви, че не подкрепя тази блокада.

В своето съобщение в X френският президент призова да не се пестят "никакви усилия", за да "се постигне бързо солидно и трайно уреждане на конфликта в Близкия изток по дипломатически път, което да предостави на региона стабилна рамка, позволяваща на всеки да живее в мир и сигурност".

Източник: БТА, Спас Стамболски    
франция великобритания конференция ормузки проход
