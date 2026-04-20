Фон дер Лайен призова за бързи реформи в Унгария

Целта е да бъдат освободени замразени средства за страната

20 април 2026, 09:08
Източник: AP/БТА

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за бързи реформи в Унгария след изборната победа на опозицията, като заяви, че напредъкът е от съществено значение за отпускането на милиарди от замразените средства на ЕС, предаде ДПА.

В речта си по време на събитие в неделя вечер, отбелязващо 80-годишнината на вестник "Цайт", тя заяви, че около 6,5 млрд. евро от фонда на ЕС за възстановяване след пандемията могат да бъдат загубени, ако Будапеща не изпълни условията до края на август.

ЕК: Унгария не е направила достатъчно, за да получи евросредства

"Времевият натиск е огромен", каза тя и добави, че два дни по-рано е изпратила екип от висши служители в Унгария, за да работи с лагера на победителя в изборите Петер Мадяр за изпълнението на необходимите реформи и инвестиции.

Средствата бяха задържани поради опасения за върховенството на закона при досегашния премиер Виктор Орбан. 

В отговор на въпрос дали Брюксел е трябвало да заеме по-твърда позиция, Фон дер Лайен заяви, че ЕС е бил „изключително строг“, като е замразил общо 17 млрд. евро – недостиг, който според нея е тежал върху конкурентоспособността на Унгария и се е отразил на изборните резултати.

Унгария загуби над милиард евро от ЕС

"ЕС трябваше да спазва стриктно договорите си при налагането на всякакви санкции срещу правителството на Орбан", подчерта тя.

Фон дер Лайен заяви, че унгарците "заслужават да получат тези европейски средства", след като условията бъдат изпълнени.

Тя подкрепи и идеята за отказ от принципа на единодушие при вземането на решения във външната политика на ЕС, като се позова на дългогодишното "систематично възпрепятстване от страна на Будапеща".

FT: ЕС постави 27 условия пред новия премиер на Унгария

"Блокът трябва да бъде в състояние да действа бързо и да гарантира, че гласът на Европа ще бъде чут", подчерта председателката на Еврокомисията.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Всичко, което трябва да знаете преди да изтеглите кредит

Всичко, което трябва да знаете преди да изтеглите кредит

pariteni.bg
Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 1 ден
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 1 ден
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 1 ден
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 23 часа
Отчаян апел: Откраднаха медицинската апаратура на децата на звезда от Little Mix

Свят Преди 13 минути

Изпълнителката предлага £10 000 награда за откриването на автомобила, в който се е намирало оборудването за близначките ѝ, страдащи от мускулна атрофия

Германка е задържана в Русия с взривно устройство в раницата

Германка е задържана в Русия с взривно устройство в раницата

Свят Преди 23 минути

По данни на руските служби самоделното взривно устройство е трябвало да бъде задействано в близост до обект на силите за сигурност в град Пятигорск

"Прогресивна България" триумфира: Вижте мащабния план, който обещава да промени държавата (ПЪЛНА ПРОГРАМА)

"Прогресивна България" триумфира: Вижте мащабния план, който обещава да промени държавата (ПЪЛНА ПРОГРАМА)

България Преди 33 минути

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

България Преди 39 минути

Вижте къде няма парно и топла вода:

<p>Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?</p>

Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?

България Преди 43 минути

Световните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия „Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев

,

Как 20 минути сред природата могат да подобрят здравето ви

Любопитно Преди 48 минути

Престоят на открито задейства измерими промени в тялото: от понижаване на хормоните на стреса до подобряване на здравето на червата

Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

Любопитно Преди 50 минути

Шер откри своята 14-годишна тайна внучка Евър, дъщеря на сина ѝ Илайджа Блу Олман и модела Кейти Едуардс. Поп иконата вече поддържа връзка с детето, докато паралелно води съдебна битка за попечителство над Илайджа поради тежките му зависимости

Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

Свят Преди 52 минути

Частично е възстановен и достъпът до моста Бурж Рахал-Тир

Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

България Преди 1 час

Автомобил се преобърна в канавка, водачът е с положителна проба за алкохол

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Свят Преди 1 час

Те са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди

Алек Болдуин отново пред съда: Актьорът е изправен пред гражданско дело за фаталната стрелба

Алек Болдуин отново пред съда: Актьорът е изправен пред гражданско дело за фаталната стрелба

Свят Преди 1 час

Въпреки че наказателните обвинения бяха свалени, съдия в Лос Анджелис допусна иска на осветителя от снимачната площадка

Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

България Преди 1 час

Регистрирани са и други нередности

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

Технологии Преди 1 час

Увеличава се интересът към устройствата за умен дом, като камери, сензори за автоматизация, контакти и други аксесоари. Те могат да са много практични, но и създават свои особени рискове, за които трябва да се внимава, особено с някои джаджи

.

Мистерията е разкрита: Учени откриха неочакван източник на метан в океана

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване разкрива как недостигът на хранителни вещества в затоплящите се води активира бактерии, произвеждащи метан. Учените предупреждават за опасен цикъл: по-топлите океани ще изпускат все повече парникови газове, ускорявайки промените в климата

Токсичните хора около нас: 10 признака, че общувате с енергиен вампир

Токсичните хора около нас: 10 признака, че общувате с енергиен вампир

Любопитно Преди 2 часа

Тези личности рядко изглеждат заплашително. Най-често това е някой от близкото ви обкръжение, чието присъствие неусетно се превръща в непосилно бреме

20 април е присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна

20 април е присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна

България Преди 2 часа

Датата идва непосредствено след извънредните парламентарни избори в неделя

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

От бурни любови до Холивудска слава: историята на Кармен Електра

Edna.bg

Нора Караиванова: Опитах с всички сили да те задържа, мое мило момче

Edna.bg

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Gong.bg

Халанд забрави добрите обноски на живо по ТВ

Gong.bg

При 96.41% обработени протоколи: „Прогресивна България” печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Демография на вота: За кого гласуваха българите

Nova.bg