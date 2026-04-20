П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за бързи реформи в Унгария след изборната победа на опозицията, като заяви, че напредъкът е от съществено значение за отпускането на милиарди от замразените средства на ЕС, предаде ДПА.

В речта си по време на събитие в неделя вечер, отбелязващо 80-годишнината на вестник "Цайт", тя заяви, че около 6,5 млрд. евро от фонда на ЕС за възстановяване след пандемията могат да бъдат загубени, ако Будапеща не изпълни условията до края на август.

"Времевият натиск е огромен", каза тя и добави, че два дни по-рано е изпратила екип от висши служители в Унгария, за да работи с лагера на победителя в изборите Петер Мадяр за изпълнението на необходимите реформи и инвестиции.

Средствата бяха задържани поради опасения за върховенството на закона при досегашния премиер Виктор Орбан.

В отговор на въпрос дали Брюксел е трябвало да заеме по-твърда позиция, Фон дер Лайен заяви, че ЕС е бил „изключително строг“, като е замразил общо 17 млрд. евро – недостиг, който според нея е тежал върху конкурентоспособността на Унгария и се е отразил на изборните резултати.

"ЕС трябваше да спазва стриктно договорите си при налагането на всякакви санкции срещу правителството на Орбан", подчерта тя.

Фон дер Лайен заяви, че унгарците "заслужават да получат тези европейски средства", след като условията бъдат изпълнени.

Тя подкрепи и идеята за отказ от принципа на единодушие при вземането на решения във външната политика на ЕС, като се позова на дългогодишното "систематично възпрепятстване от страна на Будапеща".

"Блокът трябва да бъде в състояние да действа бързо и да гарантира, че гласът на Европа ще бъде чут", подчерта председателката на Еврокомисията.