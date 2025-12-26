Свят

Взрив в джамия в Сирия уби най-малко петима

Засега никой не е поел отговорност за нападението

Обновена преди 38 минути / 26 декември 2025, 13:16
Източник: AP/БТА

Н ай-малко петима души загинаха, а 21 бяха ранени при експлозия в джамия на алауитското малцинство в сирийския град Хомс, предаде Ройтерс, като цитира информация на сирийската агенция САНА, която се позовава на Наджиб ан Насан, представител на сирийското здравно министерство.

Данните са предварителни, което означава, че е възможно тези цифри да нараснат, отбелязва агенцията.

Пресслужбата на град Хомс съобщи, че взривното устройство е избухнало в джамията "Имам Али бин Таиб". Силите за сигурност са отцепили района.

Според Исам Нааме, представител на местните власти, експлозията се е случила по време на обедните молитви, най-натовареното време от деня за джамиите.

Представители на местната власт изложиха пред "Ройтерс" версия за атентатор самоубиец. Другото основно предположение е за заложени предварително бомби.

Сирия беше разтърсена от няколко епизода на насилие между религиозни общности, след като дългогодишният лидер Башар Асад, член на алауитското малцинство, бе свален от власт от бунтовническа офанзива миналата година и заменен от правителство, водено от членове на сунитското мюсюлманско мнозинство.

В началото на този месец двама американски войници и цивилен преводач бяха убити в централна Сирия от нападател, който според властите е предполагаем член на сунитската организация "Ислямска държава".

Източник: БТА/Асен Георгиев, Иво Тасев    
Сирия взрив джамия
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Какво да правим с остатъците от празничните трапези

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
