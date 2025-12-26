Любопитно

Скандали, бестселъри и лъжи: Най-обсъжданите книги и мемоари за 2025 г.

Най-големият литературен скандал на 2025 г. обаче е свързан с мемоара на Рейнър Уин „Солният път“

26 декември 2025, 13:23
Скандали, бестселъри и лъжи: Най-обсъжданите книги и мемоари за 2025 г.
Източник: iStock/Getty Images

2025 г. се превърна в година, в която личните истории излязоха на преден план – едновременно силни, въздействащи и разтърсени от скандали. Докато мемоарите отново доминираха класациите, редица противоречия повдигнаха въпроси за бъдещето на жанра.

Личните разкази могат да бъдат мощни – и никога това не се е усещало по-силно, отколкото през 2025 г. През последните 12 месеца мемоарите редовно попадаха в заглавията – както заради историите, които разкриват, така и заради подробностите, които пропускат, пише ВВС.

През пролетта книгата на Сара Уин-Уилямс „Безгрижни хора“ – откровен разказ за времето ѝ като висш ръководител в Meta, компанията, която стои зад Facebook и Instagram – се превърна в бестселър, въпреки действаща клауза за конфиденциалност, забраняваща ѝ да я публикува.

По-късно годината беше белязана от посмъртния мемоар на Вирджиния Джуфр „Ничието момиче“, описващ сексуалното насилие, на което тя твърди, че е била подложена от Джефри Епстийн и неговия кръг. Включени бяха и обвинения срещу Андрю Маунтбатън-Уиндзор, които той винаги е отричал. Книгата, продала един милион копия за два месеца, засили натиска бившият принц да се откаже от титлите си – което и направи в края на октомври.

„107-те дни“ на Камала Харис – хроника на нейната обречена президентска кампания – също привлече медийно внимание основно заради критиките ѝ към Джо Байдън. Годината донесе и нови мемоари от Маргарет Атууд, Малала Юсафзай и Джасинда Ардърн, както и разтърсващи лични истории като „Майката Мери идва при мен“ от Арундати Рой и „Нещата в природата просто растат“ от Йиун Ли – разказ за загубата на двама синове вследствие на самоубийство.

Но 2025 г. беше и година, в която мемоарите попадаха под прожекторите по грешни причини. Широко рекламираната „Американска песен“ на журналистката Оливия Нуци – описваща, наред с друго, „дигиталната ѝ афера“ с Робърт Ф. Кенеди – беше определена от критиците като „агресивно ужасна“, „омразна за четене“ и „непоносим пълнеж“. Въпреки огромното медийно внимание, книгата продаде под 1200 копия през първата седмица.

През септември „Ню Йорк Таймс“ публикува статия, поставяща под съмнение мемоарите „The Tell“ от Ейми Грифин – книга, подкрепена от Опра Уинфри, Гуинет Полтроу и Рийз Уидърспун. Тя описва сексуално насилие в детството, опирайки се на спомени, възстановени чрез MDMA терапия – факт, който предизвика остри спорове.

  • Скандалът със „Солният път“

Най-големият литературен скандал на 2025 г. обаче е свързан с мемоара на Рейнър Уин „Солният път“. Книгата, публикувана първоначално през 2018 г., разказва за 1015 км преход на Уин и съпруга ѝ Мот по Югозападния бряг на Великобритания. В книгата читателите научават, че двойката губи дома си след неуспешна инвестиция и последвал съдебен спор. Малко след това Мот получава диагноза – терминално неврологично заболяване: кортикобазална дегенерация (CBD). Без да има какво повече да губят, те тръгват по пътя. Докато завършват прехода, непознат им предлага място за живеене, а симптомите на Мот необяснимо започват да се подобряват.

Историята – определена от издателите като „непоколебимо честна“ – покори читателите. Книгата продаде над два милиона копия и беше преведена на повече от 25 езика. Последваха продълженията „Дивата тишина“ и „Стационарни телефони“. През пролетта на 2025 г. филмовата адаптация излезе по кината с Джилиън Андерсън и Джейсън Айзъкс.

Но през юли в. „The Observer“ публикува разследване, поставящо под въпрос достоверността на книгата. Документи и интервюта разкриха, че двойката – с истински имена Сали и Тим Уокър – изгубва дома си, след като Уин взема частен ипотечен заем, за да върне десетки хиляди паунди, за които е била обвинена в кражба от работодател. Журналистката Клоуи Хаджиматеу разговаря и с невролози, поставили под съмнение възможността симптомите на Мот реално да бъдат обърнати – или той да е в толкова добро здраве 18 години след диагнозата.

Уин публикува подробно изявление, в което определя разследването като „гротескно несправедливо, силно подвеждащо“ и настоява, че „Солният път“ е „капсула от време, в която животът ни се премества от пълно отчаяние към надежда“.

Месец по-късно нов документален филм – „Скандалът със солената пътека“ – разкри нови твърдения, включително предполагаемо писмо от Уин до племенницата ѝ, в което тя признава кражба от майка си и роднини. Уин категорично отрича: „Не съм крала от семейството... Нито съм признавала, че съм го правила, и не съм писала писмото, което внушава това.“

  • Факт срещу измислица: до къде може да стигнат мемоарите?

Скандалът поднови дебата – колко истинни трябва да бъдат мемоарите? Подобни дискусии избухват всеки път, когато жанрът бъде разтърсен. През 2006 г. Джеймс Фрей призна, че е изопачил части от „Милион малки парченца“, „за да служи на по-голямата цел на книгата“.

Писателката Лили Дън – автор на книга за изкуството на писането на мемоари, „В битието“ – описва връзката между читателя и споделената интимност като уникална: „Мемоарите могат да бъдат по-важни от самата история – те променят закони, виждане, животи.“ За нея най-важното е едно: доверие. „Най-важното в дефиницията на мемоара е честността. Доверието между разказвача и читателя е ключово.“

Embed from Getty Images

Майкъл Джоузеф от Penguin разкри, че при договора за „Солният път“ е имало клауза за фактическа точност и предварителна правна проверка. Но бившият директор по комуникациите в Penguin, Амелия Феърни, твърди: „Издателската дейност има проблем с проверката на фактите. Когато автор като Рейнър Уин има висок статус, поставянето под съмнение на автентичността изисква дързост.“

Каролайн Сандерсън – дългогодишен рецензент и автор на мемоари – смята, че един случай не бива да петни целия жанр. „Ако кажем, че мемоарите трябва да съдържат само точни факти, изключваме наративната креативност.“

  • Природата като лечение – и капанът на романтизма

През последните години се наблюдава бум на книги, съчетаващи лична история и писане за природата – „H is for Hawk“, „The Outrun“, „Отглеждане на заек“ и др. „Пътят на солта“ беше емблема на този поджанр – устойчивост, болка, преодоляване.

Но критиците поставят въпроса: не романтизира ли литературата природата като чудодейно лекарство? Поли Аткин пише: „Природното писане допуска болест само ако показва как природата лекува чудодейно.“

Други автори разширяват границите: „Подземно течение“ на Наташа Картю – за детство в селска бедност, а през 2026 г. предстои „Раф“ – книга за неразказаните истории на британските крайбрежни общности.

  • Какво следва?

2026 г. обещава още силни заглавия – от „Химн за живота“ на оцелялата от изнасилване Жизел Пеликот до нови книги от Лена Дънам и Лайза Минели.

А ще се уплашат ли издателите след „Солният път“? Каролайн Сандерсън се надява, че не: „В свят, разкъсван от дезинформация и изкуствен интелект, човешкият опит е по-важен от всякога. Имаме спешна нужда да четем историите на други хора.“

мемоари литературни скандали достоверност факт срещу измислица Солният път издателска дейност лични истории проверка на факти доверие на читателя противоречиви книги
Последвайте ни
Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис

„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

"Аксиос": Тръмп ще приеме Зеленски в имението си Мар-а-Лаго във Флорида в неделя

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

pariteni.bg
Как да подходим, ако котката погълне предмет

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 часа
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 часа
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 6 часа
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 часа

Виц на деня

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел нанесе удари по обекти на "Хизбула" в Ливан

Израел нанесе удари по обекти на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 37 минути

Взрив в джамия в Сирия уби трима души

Взрив в джамия в Сирия уби трима души

Свят Преди 1 час

Арести в Монтанско заради случаи на домашно насилие на Коледа

Арести в Монтанско заради случаи на домашно насилие на Коледа

България Преди 2 часа

Трите случая са докладвани на дежурен прокурор, като по всеки от тях са образувани досъдебни производства

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

В специалното празнично издание гости на водещата Елизабет Методиева са актрисите Здрава Каменова и София Бобчева, които се срещат не само като колеги, но и като майка и дъщеря на сцената в представлението „На гребена на вълната“

Поискаха 10 г. затвор за Юн Сук-йол за възпрепятстване на опитите да го арестуват

Поискаха 10 г. затвор за Юн Сук-йол за възпрепятстване на опитите да го арестуват

Свят Преди 2 часа

Срещу бившия президент на Южна Корея са повдигнати още няколко обвинения

Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море

Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море

Любопитно Преди 2 часа

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес си купиха две ултралуксозни вили на частен остров в Червено море, разширявайки имотното си портфолио в Саудитска Арабия, докато подготвят дългоочакваната си сватба след Мондиал 2026

<p>Спасиха изгубили се във Витоша туристи</p>

Планински спасители помогнаха на изгубили се туристи във Витоша

България Преди 2 часа

Те били и недобре екипирани - с дънки, анцуг и по маратонки

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

България Преди 3 часа

Адвокатът посъветва в случай, че работодателят откаже отпуск да се обърнем, към Инспекцията по труда

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

България Преди 3 часа

В момента област Перник е на първо място по разпространение на грипа

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Свят Преди 3 часа

Това съобщи началникът на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал по пътя към село Комощица на 24 декември

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

Свят Преди 4 часа

Най-малко два са смъртните случаи вследствие на бурите тази седмица

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Любопитно Преди 4 часа

Всяка година коледната кралица се размразява и „All I Want for Christmas Is You“ от десетилетия се завръща в класациите, като песента ѝ е донесла десетки милиони долари

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

Свят Преди 5 часа

Инцидентът е станал в град Сонтекоматлан ​​в сряда, като автобусът е пътувал от столицата Мексико за село Чиконтепек

<p>Зеленски:&nbsp;Много неща може да бъдат решени преди Нова година</p>

"Много неща може да бъдат решени преди Нова година": Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп

Свят Преди 5 часа

"Не губим нито ден", заяви украинският държавен глава

Япония одобри рекорден бюджет за отбрана за 2026 г.

Япония одобри рекорден бюджет за отбрана за 2026 г.

Свят Преди 5 часа

В него са предвидени 970 млрд. йени (6,2 млрд. долара) за укрепване на японските ракетни сили

Всичко от днес

От мрежата

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Анна Кошко и Деян Донков се гушкат в снега! (СНИМКА)

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Везни: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Издадоха заповед за арест на още 29 души в турския футбол

Gong.bg

Реал Мадрид удари на камък с още един футболист на Байерн

Gong.bg

Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще е автоматично по фиксирания курс

Nova.bg

Силни ветрове и сняг в края на седмицата

Nova.bg