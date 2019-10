Финландия се пита: защо руснаци купуват самотни острови

О коло 5 000 летни вили във Финландия са притежание на руснаци. А някои руски богаташи си купуват дори цели острови.

Във Финландия се опасяват, че целта е тези острови да бъдат превърнати в тайни шпионски бази, разказва "Дойче веле".

До неотдавна остров Sakkiluoto е бил притежание на руски богаташ, но сега е обявен за продан. Многобройните камери за видеонаблюдение междувременно са изключени.

Миналата есен финландската полиция щурмува острова. Луксозното имение с няколко прилежащи острова с десетки сгради, множество кейове и собствена хеликоптерна площадка, буди подозрение сред експертите по сигурността.

Въпросът, който ги вълнува: дали на това място не възниква тайна руска шпионска база.

При това на стратегически важния път през Балтийско море на запад.

Макар доскорошният притежател на този остров да отрича всякаква връзка с руската държава, подозренията си остават.

Иначе официалната линия на Финландия е да не дразни могъщия си съсед. При посещението на руския президент Владимир Путин в Хелзинки това лято темата за руските граждани, които притежават имоти във Финландия изобщо не беше повдигната.

Сега, недоверието към руснаците, които купуват имоти във Финландия е достигнало невиждани размери.

В същото време обаче руснаците продължават да ценят високо страната домакин.

