ФБР търси този мъж за екзекуцията на конгресмен в САЩ

В ластите в САЩ издирват 57-годишния Ванс Лутър Бьолтер за екзекуцията на конгресмена демократ Мелиса Хортман и съпруга ѝ, и стрелбата срещу щатският сенатор демократ Джон Хофман и съпругата му.

Хортман - бивш председател на Камарата на представителите и съпругът ѝ Марк бяха убити в дома им в предградието на Минеаполис в Бруклин Парк, предаде АФП.

Сенаторът на щата Джон Хофман и съпругата му Ивет бяха простреляни и ранени в дома им в близкия град Чамплин.

Политическо убийство в САЩ: Двама законодатели простреляни в домовете си

ФБР смята Бьолтер, който все още е на свобода, за "въоръжен и опасен".

"Вярваме, че той се опитва да избяга от района на Минеаполис-Сейнт Пол", каза пред репортери Дрю Еванс, ръководител на държавното бюро за криминални разследвания.

Бьолтер е бил забелязан в събота сутринта в района на Минеаполис на записи от камери.

Еванс каза, че властите все още разследват мотивите на заподозрения и не знаят дали в атаките са замесени още хора.

Федералното бюро за разследване предложи награда до 50 000 долара за информация, водеща до залавянето или осъждането на Бьолтер.

Стрелецът е успял да избяга след на размяна на огън с полицаи близо до къщата на Хортман.

И при двете нападения властите смятат, че нападателят се е представил за служител на реда.

ФБР обяви, че заподозреният носи нещо, което изглежда като латексова маска, потенциално опитвайки се да избегне идентификация.

Съквартирантът на Бьолтер, коментира, че е получил текстово съобщение от заподозрения, че ще отсъства за известно време и "може да е мъртъв скоро".

Заподозреният е имал списък с над 70 политици и клиники за аборти, които смятал да нападне.

