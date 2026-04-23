Как изчезването на 11 учени роди една от най-шумните конспирации

Е дна сутрин през февруари Уилям Нийл Маккасланд излезе от дома си в Албъкърки за последен път, оставяйки телефона и диоптричните си очила. Почти два месеца след началото на издирването на 68-годишния мъж, неговият револвер калибър .38 остава неоткрит и все още няма официална версия за внезапното изчезване на пенсионирания генерал-майор от ВВС.

За ентусиастите на тема извънземни от определен кръг, тази мистерия дойде като модерен Розуел. Маккасланд е ръководил класифицирани аерокосмически изследвания в лаборатория, която според митовете за НЛО е тайното място, където са съхранявани отломки от катастрофата през 1947 г.

След като се пенсионира през 2013 г., той работи като консултант по медийни проекти за Том Делонг, докато дългогодишната мания на фронтмена на Blink-182 по конспиративните теории за извънземните започна да придобива по-широка популярност – изтичане на информация в WikiLeaks през 2016 г. разкри, че Делонг е изпращал имейли до Джон Подеста, председател на кампанията на Хилари Клинтън, относно Маккасланд.

В онлайн общностите за НЛО животът на аерокосмическия инженер отдавна е насочвал към разкрития, които са точно на една ръка разстояние, а необяснимото му изчезване е доказателство, че те вероятно са попаднали на нещо.

Маккасланд е най-известният от 11 учени, чиито смъртни случаи или изчезвания през последните четири години са в основата на конспиративна теория, която наскоро премина в полезрението на широката общественост, пише Vanity Fair.

Има различни интерпретации на тази линия на разследване и спецификите са трудни за установяване, но тя се върти около идеята, че тези събития са свързани и сочат към някакъв вид правителствено прикриване (често, макар и не винаги, свързано с НЛО; други разкази се занимават с ядрени тайни или ракетни технологии). Теорията за изчезналите учени премина през Daily Mail и New York Post, водещ нюзлетър в Substack, публикуван от личност от средите на MAGA-MAHA – Джесика Рийд Краус, и ефира на видни подкастъри – Джо Роугън наскоро илюстрира типичния тон и прецизност на отразяването, когато предложи, че изчезванията могат да имат нещо общо с „плазмена технология, каквото и по дяволите да означава това“.

Миналата седмица конспирацията достигна своята кулминация в Белия дом, след като кореспондент на Fox News попита прессекретаря Каролин Левит по време на брифинг дали някой „разследва това, за да се види дали тези неща са свързани“. Левит го увери, че ако това е вярно, „това определено е нещо, което според мен правителството и администрацията биха сметнали за заслужаващо внимание“.

„Надявам се, че е случайно“, каза скоро след това Доналд Тръмп пред репортери. „Доста сериозни неща... надявам се, не знам, съвпадение, както и да го наречете. Но някои от тях бяха много важни хора и ние ще разгледаме това в кратък срок“. Председателят на Комисията по надзор към Камарата на представителите обяви в понеделник, че групата започва разследване, като предложи, че „тези смъртни случаи и изчезвания могат да представляват сериозна заплаха за националната сигурност на САЩ и за американския персонал с достъп до научни тайни“, а ФБР добави в изявление във вторник, че „оглавява усилията за търсене на връзки между изчезналите и починалите учени“.

На събитие на Turning Point USA в петък президентът потвърди отново призива си към заинтересованите наблюдатели сред десните и любопитните към извънземните. „Наскоро инструктирах военния министър... да започне разсекретяването на правителствени файлове, свързани с НЛО и необясними въздушни явления“, каза той пред аудиторията, добавяйки: „Мислех да го запазя за тази публика, защото вие сте малко по-извън рамките“.

Почти изгубено сред шума беше обстоятелството, че съпругата на Маккасланд е казала на диспечер на тел. 112, когато той е изчезнал: „Имам индикации, че той вероятно е планирал да не бъде открит“. Седмица по-късно Сюзън Маккасланд Уилкерсън публикува изявление. „Бих искала да използвам тази възможност, за да разсея някои от дезинформациите, циркулиращи относно Нийл и изчезването му“, пише тя през март, „главно от неинформирани медийни източници“.

Тя посочи няколко погрешни схващания, които са се прилепили към някои от преобладаващите интерпретации: макар да е вярно, че Маккасланд някога е имал достъп до класифицирана информация, той се е пенсионирал преди почти 13 години и „изглежда доста малко вероятно той да е бил отведен, за да бъдат изтръгнати от него много остарели тайни“; и макар да е вярно също, че Маккасланд е предоставил безплатна техническа експертиза на Делонг за художествена книга и други медийни проекти, връзката му с общността на НЛО е била мимолетна и „тази връзка не е причина някой да отвлече“ Маккасланд, който „няма никакви специални познания за извънземните тела и отломките от катастрофата в Розуел, съхранявани в Райт-Пат“.

(Според имейла на Делонг до Подеста, Маккасланд се е описал като „скептик“, въпреки че Делонг отхвърли неговата самохарактеристика.) Въпреки собственото си объркване около изчезването на съпруга си, Уилкерсън сякаш намира известно чувство за хумор в странността на теориите. „Към този момент, без абсолютно никакви следи от него“, написа тя, „може би най-добрата хипотеза е, че извънземните са го качили на кораба майка. Все пак, не са докладвани наблюдения на кораб майка, реещ се над планините Сандия“.

За експертите по конспиративни теории сагата с изчезналите учени по подобен начин се разпада при по-внимателно вглеждане. „Това е едно от онези неща, при които веднъж щом започнете да се вглеждате в детайлите“, казва ми изследователят на паранормални явления Бенджамин Радфорд, „мистерията някак си се изпарява“.

Въпросните учени са работили в различни области – от обработка на материали до разработване на лекарства за рак – като само в някои случаи са се занимавали с аерокосмически или ядрени въпроси. Един е починал от естествена смърт според кабинета на съдебния лекар в окръг Лос Анджелис, а двама преподаватели в MIT и Caltech са станали жертви на широко отразени убийства.

Властите все още не са опровергали официално, например, някаква връзка между тези три смъртни случая, но всякаква вероятна връзка или усещане за координирана поредица от убийства бързо надхвърля границите на въображението. 48-годишният убиец на физика от MIT, който във видео признание изрази смътни оплаквания, датиращи от ранната му зрялост, също простреля 11 души в университета Браун, убивайки двама, преди да се самоубие. (Стрелбата също породи някои конспирации извън НЛО средите вдясно, като Лора Лумър, наред с други, невярно твърдеше, че стрелецът вероятно е мюсюлманин.)

Предполагаемият стрелец на астронома от Caltech е бил арестуван за незаконно проникване в имота на жертвата с пушка два месеца преди стрелбата, а също така е отвлякъл колата на свой роднина в деня, в който според твърденията е убил астрофизика, чиято работа няма нищо общо с класифицирани програми. Що се отнася до операциите в стил „Мъже в черно“, това би било аматьорско изпълнение и би изисквало съучастието и на съдебния лекар от окръг Лос Анджелис.

Привържениците на някакъв вариант на конспирацията, добавя Радфорд, работят в обратна посока. „Те намират хора, които вече са мъртви или в неизвестност, и след това се опитват да намерят някаква връзка, колкото и слаба да е тя“, казва той, „с отбранителната индустрия, Пентагона, НЛО, UAP, НАСА“. (Слабата връзка на Маккасланд с общността на НЛО е най-съществената връзка с тези теми.)

В изчерпателен отговор на теорията, изследователят на НЛО и разобличител на псевдонауката Мик Уест посочи, че аерокосмическият и ядреният персонал на САЩ с достъп до строго секретна информация включва около 700 000 души. Обичайните нива на смъртност за периода на някои от предполагаемо свързаните смъртни случаи и изчезвания биха предсказали, каза той, около 4000 смъртни случая, 70 убийства и 180 самоубийства в тази общност – към тази седмица Роугън, Краус и останалите работят с 11 случая.

„Хората просто отиват да търсят имена“, казва ми Уест, „и ако отидеш да търсиш имена, ще ги намериш“.

Това, което Уест описва като „заблуди за списъци на смъртта“, има богата история като вид фолклорна традиция на конспиративните теории. Започвайки през 60-те години на миналия век, ранният теоретик на конспирациите за убийството на Кенеди, Пен Джоунс-младши, поддържаше списък на свидетели, за които твърдеше, че вероятно са били „систематично и умело елиминирани“, като броят им в крайна сметка надхвърли 100 по негови изчисления; така наречената теория за „списъка с трупове на Клинтън“, която твърдеше, че бившият президент и първата дама са организирали убийствата на политическите си опоненти, води началото си от екстремиста на милиционерското движение Линда Томпсън, въпреки че тя признава, според статия в U.S. News & World Report от 1994 г., че няма „преки доказателства“, че Бил Клинтън е убил когото и да било. И в двата случая, една постоянно разширяваща се категория от смъртни случаи функционираше като неизчерпаемо доказателство за мащабно правителствено прикриване.

Според Радфорд похватът отива още по-дълбоко: помислете за Бермудския триъгълник, конспирацията около гробницата на Тутанкамон (вестниците през 20-те години на миналия век предполагаха, че всеки, който я обезпокои, ще бъде прокълнат) или дори детската представа, че бедите идват по три. „Това наистина е психологическо нещо, при което хората искат да виждат модели в света около тях по различни когнитивни причини“, казва той, добавяйки, че конспирацията за изчезналите учени „е само последната в дълга, дълга поредица от това, което бихте могли да наречете мистифициращ дейта майнинг“.

Няма един-единствен Джоунс или Томпсън в този случай, според експерти, които са наблюдавали еволюцията на списъка на изчезналите учени, но неколцина следотърсачи могат да претендират, че са раздухали огъня след изчезването на Маккасланд. Разследващият кореспондент на австралийския NewsNation Рос Култхарт описа изчезването на инженера като „тежка криза на националната сигурност“, а бившият анализатор от Държавния департамент Марик фон Рененкампф каза пред мрежата, че „може би сме преминали онзи праг“, при който списъкът вече не може да се отдава на съвпадение.

Републикански кучета-пазачи в Конгреса, включително представителите Тим Бърчет, Ерик Бърлисън и Анна Паулина Луна, се появиха в подкаст средите, близки до Роугън, за да излъчат своите твърдения за правителствена схема за прикриване на истината относно неидентифицираните въздушни явления. („Той е човекът, който имаше много ядрени тайни“, каза Бърчет за Маккасланд. „Казано ми е от няколко източника, че той е бил пазителят на нещата с НЛО“.)

Несъмнено помага, че тези гласове имат готова публика в Овалния кабинет, като конспирацията за мястото на раждане на Обама служи като основополагащ елемент за политическия възход на Тръмп, преди той да стане избраният кандидат на QAnon. „Ако правителството може да направи това“, казва Уест, папагалствайки мисленето на конспираторите, „като например да прикрие извънземни тела, то какво друго би могло да направи? Какво друго може да прави дълбоката държава?“. „Това улеснява хора като Тръмп“, добавя той, „да сочат с пръст и да твърдят, че изборите са фалшифицирани и неща от този род“.

Експертът по конспиративни теории Майк Ротшилд – без роднинска връзка с европейската банкова фамилия, която сама по себе си е обект на толкова много антисемитски конспиративни теории – представи писмени показания пред комисията за 6 януари относно ролята на QAnon в бунта в Капитолия и е наблюдавал познат модел в настоящото любопитство около мъртвите или изчезнали учени.

„Много от хората, които прокарват това, са много големи създатели на конспиративно съдържание и те постоянно трябва да измислят нови неща, за да попречат на публиката си да отиде някъде другаде“, казва ми той. Беше предвидимо, че Левит и Тръмп ще се забавляват с теорията, но е обезкуражаващо.

„Разбира се, това, което губите тук, е, че това са реални хора, които са изчезнали или са починали“, казва Ротшилд, „и всеки един от тези случаи е семейна травма, която по същество се монетизира за кликове“.