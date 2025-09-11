ФБР разпространи снимка за убийството на Чарли Кърк

Ф БР в Солт Лейк Сити току-що публикува снимки на „лице, представляващо интерес“ във връзка с убийството на Чарли Кърк вчера, предава Би Би Си.
От Федералното бюро за разследване молят обществеността за съдействие при идентифицирането на лицето. Това са първите снимки, публикувани от правоохранителните органи, на човек, за който властите смятат, че може да е замесено в убийството на Кърк.
We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025
1-800-CALL-FBI
Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc