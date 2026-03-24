Мюнхен избра първия си кмет от Зелените в историческа загуба за социалдемократите

Ю жният германски град Мюнхен ще има Зелен кмет за първи път в историята си. Мюнхен избра 35-годишния физик Доминик Краузе за първия си открито хомосексуален кмет, предава Deutsche Presse-Agentur .

Кандидатът на Зелените, 35-годишният Доминик Краузе, победи в неделя дългогодишния социалдемократ (SPD) Дитер Райтер, 67 г., с 56,4% срещу 43,6% от гласовете, показват предварителните резултати.

Изборът за кмет на баварската столица представлява двойна загуба за SPD, който в същия ден претърпя поражение и на изборите за провинциално управление в Рейнланд-Пфалц.

Мюнхен, дом на някои от най-големите и успешни германски компании, дълго време бе доминиран от SPD, който управлява почти непрекъснато от 1948 г., с изключение на шестгодишен период между 1978 и 1984 г.

Загубилият кмет се оттегля от политиката

Още докато се преброяваха вторите турове на гласовете, Райтер обяви, че неделя е последният ден от политическата му кариера.

„Това е всичко за мен“, каза кметът, който ръководи града от 2014 г.

Райтер бе критикуван наскоро за начина, по който управляваше позициите си в футболния клуб Байерн Мюнхен и за получаваните от него плащания.

„Сгреших“, призна оттеглящият се кмет. Той подчерта, че изборният резултат е неговата вина. „Беше чест да бъда кмет на този град.“

На изборното парти на Зелените избухнаха радостни възгласи след обявяването на първоначалните резултати.

„Благодаря ти, Мюнхен, за това голямо доверие. Чувствам се много честен“, каза Краузе.

Кандидатът на Зелените се фокусира върху теми като решаване на жилищния дефицит и високите наеми и призова за нова динамика в управлението на града.

Скандалът с Байерн Мюнхен

Райтер се смяташе за категоричен фаворит за задържане на поста си, докато не стана ясно, че е получавал пари от Байерн Мюнхен за участие в управителния съвет на клуба, без необходимото одобрение от общинския съвет.

Кметът бе силно критикуван, особено за начина, по който е управлявал ситуацията. Под натиска на обществеността, той призна грешките си и се оттегли както от поста си, така и от надзорния съвет, позиция, която бе заел съвсем наскоро.

На първия тур на 8 март Райтер водеше с 35,6% срещу 29,5% за Краузе, като пощенското гласуване вече бе започнало преди скандалът да излезе наяве.