Европа трябва да избере - да инвестира в страха или в бъдещето

К огато лидерите на НАТО предложиха на последната си среща на върха да увеличат разходите за отбрана до 5 процента от БВП, драстичен скок спрямо досегашната референтна стойност от 2 процента – единствено Испания постави под въпрос разумността на подобна промяна. Пише екип на Politico .

Но на фона на война и несигурност трябва да си зададем и друг въпрос: наистина ли милитаризацията е единствената форма на защита, от която Европа се нуждае?

За повечето европейци заплахите в ежедневието не идват под формата на ракети, а под формата на нарастващи наеми, непосилни разходи за детски грижи и неефективен обществен транспорт. В цяла Европа цената на живота расте, а обществените услуги са претоварени. И въпреки това именно отбраната доминира в дневния ред.

И макар Европа с основание да е обезпокоена от пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и от по-широките заплахи за териториалния ѝ суверенитет, увеличаването на военните бюджети за сметка на замръзналите социални разходи е рисков компромис.

Europe must choose: Invest in fear or in the future



