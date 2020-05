Европа събра 7,4 млрд. евро за ваксина, Мадона дари 1 милион долара

М еждународна дарителска конференция събра 7,4 милиарда евро в подкрепа на усилията за разработване на ваксина срещу коронавируса, за тестове и лечение. Това е кауза, зад която застава цяла Европа, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и обеща 1 милиард евро от страна на оглавяваната от нея институция. Конференцията, проведена чрез видеоконферентна връзка, бе организирана от Европейската комисия, но в нея се включиха държави от целия свят.

Поставената цел за събиране на финансиране се смята за началото на глобална кампания. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш обяви, че в края на месеца ще се организира нова дарителска конференция.

Фон дер Лайен обяви, че поп иконата Мадона е дарила 1 милион долара. "Току-що получих съобщение, че Мадона е обявила, че дарява 1 милион долара за глобалния отговор на коронавируса", каза председателката на ЕК.

"Мащабът на нашият отговор трябва да отговаря на мащаба на кризата", заяви председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. "Това са мрачни дни, но са също така и дни, които ще покажат нашата човечност", добави той.

Prime ministers, a king, a prince and Madonna all chipped in to an $8 billion pot to fund a coronavirus vaccine. President Trump skipped the chance to contribute. https://t.co/dBYruJGPE3 — New York Times World (@nytimesworld) May 4, 2020

Целта на конференцията бе да събере най-малко 7,5 милиарда евро в помощ на разработването на ваксина срещу коронавируса, която може да се използва по цял свят, както и други инструменти за борба със смъртоносното заболяване.

Борисов: България ще се включи със 100 хил. евро

В кампанията се включи и Григор Димитров.

Thank you @GrigorDimitrov for joining the #GlobalResponse!

One step closer to hearing game, set and match against coronavirus. Tomorrow the pledging event to raise €7.5 billion will take place.



Learn more: https://t.co/B9QLTFJOf6 #UnitedAgainstCoronavirus pic.twitter.com/GZVtwncFlp — European Commission 🇪🇺 #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) May 3, 2020

Идеята е тази ваксина да се превърне в "световно обществено благо", което да принадлежи на всички, каза френският президент Еманюел Макрон.

The European Union started an international conference on the search for vaccines and coronavirus treatment by pledging one billion euros to the cause. https://t.co/uaDTchREyk — CNN International (@cnni) May 4, 2020

В рамките на ЕС Германия обеща 525 милиона евро, Франция - 500 милиона евро, Италия - 140 милиона. В същото време Канада обяви, че приносът й ще възлиза на 850 милиона долара. Саудитска Арабия ще участва с 500 милиона долара, а Великобритания - с 388 милиона лири (482 милиона долара). Южна Африка обеща 1,3 милиона долара, а Израел - 16 милиона.

Борбата с коронавируса "ще изисква най-масираните усилия в подкрепа на общественото здравеопазване в историята", подчерта Гутериш и определи първоначално поисканата сума като "заплащане за разработването на необходимите инструменти с необходимата скорост". Общата необходима сума вероятно ще бъде пет пъти по-голям, добави генералният секретар.

Папа Франциск подкрепи инициативата.

In the wake of #PopeFrancis' appeal for scientific collaboration in the quest for a Covid-19 vaccine, an online international pledging marathon sees world leaders pledge 7.5 billion euro to that end. #coronavirus https://t.co/6wEI8fSGaa — Vatican News (@VaticanNews) May 5, 2020

Една от ключовите цели е да се обединят страните за борба с Ковид-19, респираторната болест, предизвиквана от коронавируса, вместо те да се състезават за разработването на ваксина.

Да се предоставя лечение само на тези, които могат да си го позволят, "няма да проработи от биологична гледна точка, няма да проработи от гледна точка на общественото здравеопазване, няма да сложи край на пандемията", заяви преди конференцията Джереми Фарар, директор на фондация "Уелкъм тръст".

Инициативата за набиране на средства е съпредседателствана от страни, сред които Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Саудитска Арабия, която в момента е председател на Г-20.

"Изправени пред Ковид-19, принципът "всеки за себе си" би бил голяма грешка", предупреди френският президент Еманюел Макрон, като добави, че "можем да успеем само заедно".

"Надпреварата за откриване на ваксина, която да победи този вирус, не е състезание между страните, а най-спешната задача в живота ни", заяви британският премиер Борис Джонсън. "Става дума за човечеството срещу вируса".

На конференцията се забелязваше отсъствието на САЩ. Високопоставен представител на американското правителство подчерта, че Вашингтон подкрепя усилията за събиране на средства и води международните усилия за побеждаване на вируса.

Събраните средства ще бъдат получени предимно от известни международни здравни организации и изследователски мрежи, за да помогнат за възможно най-бързото разработване на ваксина и ефективно лечение, които да бъдат достъпни за всички на приемливи цени.

Възникнаха обаче въпроси как ще се харчат средствата. Организаторите на конференцията трябва да гарантират, че животоспасяващата помощ няма да се разпределя чрез монополи, протекционизъм или едностранни решения на една държава, а в съответствие с медицинските нужди, заяви Марко Алвес от германския клон на Лекари без граници. "За нещастие изпитваме скептицизъм", добави той.

ЕС се включи в световната надпревара за намиране на ваксина срещи коронавируса, пише френският в. "Фигаро". Възможно ли е надпреварата за намиране на ваксина срещу коронавируса да се превърне в сблъсък между големите световни сили? Именно да се избегне този катастрофален сценарий, който получихме възможност да опитаме с "войната за маските", европейските лидери организираха дарителска конференция, отбелязва изданието.„