Мерц предупреди за имперски план на Путин

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че „имперският план“ на руския президент Владимир Путин няма да приключи с превземането на Украйна, а ще бъде само началото, предаде АФП.

На конференция на германските посланици Мерц заяви, че „ежедневно и с нарастваща интензивност преживяваме хибридни руски атаки, включително върху нашата инфраструктура“, като посочи и „провокациите на Москва в Северно и Балтийско море“.

Мерц изрази притеснение: Европа зависи от САЩ за войната в Украйна

Германия е вторият по големина доставчик на военна помощ за Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. и е на висока степен на готовност за саботажi, идващи от Москва.

Мерц обяви, че ускорява укрепването на отбранителните способности на Германия пред съмненията на американския президент Доналд Тръмп за бъдещата сила на трансатлантическия алианс и иска Германия да разполага с „най-силната конвенционална армия в Европа“.

Мерц: Путин е военнопрестъпник, няма място за снизходителност

„Имаме исторически задачи,“ каза той, сред които „изграждане на нова архитектура за сигурност, която да устои десетилетия напред“.

„Това, което наричахме либерален световен ред, е под натиск от много страни, включително и в политическия Запад,“ допълни канцлерът, като подчерта, че „нов конфликт между системи е започнал между либералните демокрации и оста от автокрации“.