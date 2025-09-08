Свят

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Мерц: Това, което наричахме либерален световен ред, е под натиск

8 септември 2025, 16:44
Мерц предупреди за имперски план на Путин
Източник: GettyImages

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че „имперският план“ на руския президент Владимир Путин няма да приключи с превземането на Украйна, а ще бъде само началото, предаде АФП.

На конференция на германските посланици Мерц заяви, че „ежедневно и с нарастваща интензивност преживяваме хибридни руски атаки, включително върху нашата инфраструктура“, като посочи и „провокациите на Москва в Северно и Балтийско море“.

Мерц изрази притеснение: Европа зависи от САЩ за войната в Украйна

Германия е вторият по големина доставчик на военна помощ за Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. и е на висока степен на готовност за саботажi, идващи от Москва.

Мерц обяви, че ускорява укрепването на отбранителните способности на Германия пред съмненията на американския президент Доналд Тръмп за бъдещата сила на трансатлантическия алианс и иска Германия да разполага с „най-силната конвенционална армия в Европа“.

Мерц: Путин е военнопрестъпник, няма място за снизходителност

„Имаме исторически задачи,“ каза той, сред които „изграждане на нова архитектура за сигурност, която да устои десетилетия напред“.

„Това, което наричахме либерален световен ред, е под натиск от много страни, включително и в политическия Запад,“ допълни канцлерът, като подчерта, че „нов конфликт между системи е започнал между либералните демокрации и оста от автокрации“.

Източник: БГНЕС    
Мерц Русия Германия
Последвайте ни
Александър Василев с емоционални думи на родна земя: Мъжкият тенис е различен, дълга история ще бъде

Александър Василев с емоционални думи на родна земя: Мъжкият тенис е различен, дълга история ще бъде

Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

Три към едно превъзходство на Русия на фронта в Украйна

Три към едно превъзходство на Русия на фронта в Украйна

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Мерц предупреди за имперски план на Путин

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
VW ID.CROSS показва какво да очакваме от серийния модел догодина

VW ID.CROSS показва какво да очакваме от серийния модел догодина

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 22 часа
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 19 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 18 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 21 часа

Виц на деня

– Пешо, пак ли си пил?! – Не, душата ми просто се е освободила от реалността.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Близо 1000 декара горят край Свиленград

Близо 1000 декара горят край Свиленград

България Преди 1 час

Огънят се разгоря между селата Лисово, Младиново и Костур

Руски дрон порази ТЕЦ край Киев

Руски дрон порази ТЕЦ край Киев

Свят Преди 3 часа

Украинското министерство на енергетиката заяви, че електроподаването вече е стабилизирано

Въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир, има жертви

Въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир, има жертви

Свят Преди 3 часа

Към момента няма информация за мотивите на нападателя

ООН: Правилата на войната се пренебрегват повсеместно

ООН: Правилата на войната се пренебрегват повсеместно

Свят Преди 4 часа

Той осъди широко разпространените нарушения при пълномащабната инвазия на Русия в Украйна

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Зрелищна териториална битка ще премери силите на новите претенденти от 20:00 ч. по NOVA

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

България Преди 4 часа

По думите му, заплахите дошли веднага, след като е депозирал в СГП заявление, че показанията му срещу градоначалника Благомир Коцев са взети под натиск

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Любопитно Преди 5 часа

Гранде спечели две награди – видео на годината и най-добро поп видео

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Свят Преди 5 часа

Догодина Орбан, който е на власт от 2010 г., го очакват едни от най-сложните избори на фона на икономическите проблеми и високата инфлация

Много убити и ранени при стрелба в Йерусалим

Много убити и ранени при стрелба в Йерусалим

Свят Преди 5 часа

Нито една въоръжена групировка не пое незабавно отговорност за атаката, но "Хамас" приветства нападението

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Свят Преди 6 часа

Израелската армия продължава да се подготвя за разширяване на операцията

<p>&quot;Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена&quot;</p>

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена

Свят Преди 6 часа

Не мисля, че бяхме наивни да се опитаме да установим по-добри отношения с Русия, каза той

<p>Дори &quot;ядрената опция&quot; няма да спаси Франция:&nbsp;Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен</p>

Франция - Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен

Свят Преди 7 часа

Падението на кабинета ще принуди президента Макрон да търси петия си премиер за по-малко от две години

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

България Преди 7 часа

Тихомир Безлов каза, че информацията е противоречива

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Свят Преди 8 часа

Децата са били без придружители, когато полицията ги е намерила, и са сътрудничили на властите

"Преживях голям шок": Жена е с тежки травми след удар от тротинетка

"Преживях голям шок": Жена е с тежки травми след удар от тротинетка

България Преди 8 часа

Извършителите избягали от мястото на инцидента

Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"

Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"

България Преди 8 часа

Семейството е категорично, че ще подаде жалба

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

11 навика, които не подозирате, че вредят на здравето ви

Edna.bg

Цяло племе отпада още на старта на „Игри на волята“ 7 тази вечер

Edna.bg

Официално: Ивелин Попов напусна Ботев Пд

Gong.bg

Александър Василев: Аз и Иван даваме добро начало, дано и други ни последват, мъжкият тенис е различна почва

Gong.bg

Росен Желязков: Когато в политическата лексика се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент

Nova.bg

Александър Василев на родна земя: Мъжкият тенис е различен, там ме очаква нещо ново

Nova.bg