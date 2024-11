Евродепутати предупреждават за опасност от Трета световна война

З а опасност от Трета световна война предупредиха евродепутати по време на дебати за засилване на непоколебимата подкрепа на ЕС за Украйна срещу военната агресия на Русия и нарастващото военно сътрудничество между Северна Корея и Русия. Дискусиите се провеждат и в този час в Европейския парламент в Страсбург.

Пръв се изказа Янош Бока, министър по европейските въпроси на Унгария - страната, която в момента председателства Съвета на ЕС. От трибуната той коментира, че Русия продължава да насочва ударите си срещу енергийната инфраструктура на Украйна и за пореден път подчерта, че ЕС и държавите членки ще продължат да подкрепят Украйна в правото ѝ на самоотбраната.

“Искаме Украйна да устои на хибридните атака и бомбардировките от страна на Русия. Неотдавна Северна Корея изпрати свои войници, които да се бият на страната на Русия. Към ракетите се добавя и жива сила, това е грубо погазване на международното право и резолюциите на ООН и ЕС", добави Янош Бока.

Призив за продължаваща подкрепа за Украйна с всички инструменти, включително за присъединяването ѝ към ЕС, отправи и европейският комисар по правосъдието Дидие Рейндерс.

“Всички тези усилия са взаимносвързани. Сигурността и отбраната вървят ръка за ръка. Присъединяването на Украйна към ЕС е най-голямата гаранция, която можем да предоставим на Украйна”, каза Рейндерс. Той съобщи, че до края на годината ще бъде събрано общо финансиране за Украйна в размер на 16 милиарда евро и информира, че вече над 45,4 млрд. евро са били мобилизирани в рамките на военна помощ за Украйна.

