Пенсиониран генерал предупреди за Трета световна война

Ч етиризвездният генерал в оставка Джак Кийн заяви, че „Третата световна война е в бъдещето“, докато обсъждаше влиянието на изборите в САЩ върху глобалната стабилност.

Доналд Тръмп спечели изборите миналата седмица в момент, когато западният свят се бори с войната в Близкия изток, нахлуването на Русия в Украйна и напрежението със Северна Корея и Китай.

Генерал Кийн заяви, че въпреки че победата на Тръмп ще принуди противниците на САЩ да „преоценят“, светът се е насочил към „глобална война“.

Той заяви пред „Живот, свобода и Левин“ на Fox News, че предизвикателствата пред глобалната сигурност, пред които сме изправени, „са най-сериозните, най-опасните и най-предизвикателните, които сме имали след Втората световна война".

