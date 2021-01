Заради расизъм: "Дисни" ограничи достъпа на деца до "Питър Пан" и "Дъмбо"

С трийминг платформата Дисни плюс ограничи достъпа до анимационните филми "Питър Пан" (1953 г.), "Дъмбо" (1941 г.), "Швейцарското семейство Робинзон" (1960 г.) и "Аристокотки" (1970 г.) заради оскърбителни расистски стереотипи в тях, съобщи британският в."Мирър".

Предупреждение за расизъм в класики на Дисни

The Disney+ channel has banned children under the age of 7 from watching Peter Pan, Aristocats, and Dumbo because they portray racist stereotypes. Entertainment of the future will have no content. https://t.co/KETjRDMGkX