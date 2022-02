Упи Голдбърг: В Холокоста няма расизъм, защото са две групи бели хора

А ктрисата и водеща на телевизионно шоу Упи Голдбърг се извини, след като в понеделник заяви, че в Холокоста не ставало въпрос за расизъм, защото включвал „две групи бели хора“, а вместо това бил пример за „безчовечност на човек към човек“.

Голдбърг направи коментарите в шоуто си The View по телевизия ABC.

Това смая колегите ѝ и предизвика вълна от възмущение сред зрителите,

а по-късно водещата се извини.

Whoopi Goldberg: 'The Holocaust Isn't About Race,' Just 'Two White Groups' so 'Yall go fight amongst yourselves.'https://t.co/vGPZMD3jxR