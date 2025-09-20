Свят

Собственик на магазин в Германия постави табела „Забранено за евреи“, полицията разследва

„Гледам новините всяка вечер. И когато видях какво правят евреите в ивицата Газа, изгубих самообладание и разпечатах плаката“, обяснява собственикът

20 септември 2025, 12:30
Собственик на магазин в Германия постави табела „Забранено за евреи", полицията разследва
Германски собственик на магазин е разследван за подбуждане към омраза, след като е поставил табела на витрината на магазина си, забраняваща на евреите да влизат, с надпис „Просто не мога да ви понасям“.

Ханс Велтен Райш постави плаката на витрината на магазина си в квартал Дубург на град Фленсбург в сряда, каза Клеменс Тешендорс, говорител на град Фленсбург, пред Newsweek.

На табелата пишеше:

„Забранено за евреи оттук! Нищо лично. Без антисемитизъм. Просто не мога да ви понасям“.

Райш каза пред германския вестник Bild, че е отпечатал плаката, след като „видял какво правят евреите в ивицата Газа“ и „изгубил самообладание“.

Newsweek се е свързал с местната полиция и прокуратурата на Фленсбург по имейл за коментар.

Няколко жители съобщиха за табелата в полицията в сряда вечерта. Служителите я премахнаха и сега Райш е разследван за подбуждане към омраза.„Абсолютно сме шокирани, че това може да се е случило тук“, каза Тешендорс.

60-годишният Райш говори пред германския вестник „Билд“ в четвъртък, казвайки:

„Гледам новините всяка вечер. И когато видях какво правят евреите в ивицата Газа, изгубих самообладание и разпечатах плаката“,

добавяйки: „Не трябваше да се обръщам към всички евреи – само към тези, които подкрепят войната в Газа“.

Тешендорс каза пред Newsweek, че макар табелата на прозореца да е свалена, вътре в магазина на Райш има табела, за която „полицията не може да направи нищо, защото е в частен имот“. Не е ясно какво точно пише на тази табела.

Полицията не смята, че Райш е част от някаква организирана група, каза Тешендорс, добавяйки, че изглежда „малко странен“.

Много личности се обявиха срещу табелата, включително посланикът на Израел в Германия Рон Просор, който каза в публикация в X, че е „точно както тогава по улиците, кафенетата и магазините през 30-те години на миналия век“.

„Точно така започна – стъпка по стъпка, знак по знак. Това е същата стара омраза, само че с различен шрифт“, каза той.

Тешендорс разказа пред Newsweek как кметът на Фленсбург Фабиан Гайер се е обърнал към жителите на града, казвайки им, че това е „напомняне за най-мрачните глави от историята на Германия и няма абсолютно никакво място в този град“.

Езикът на знака е събудил спомени за бойкоти от нацистката ера и дискриминационни закони. Възмущението идва във време на нарастващи антисемитски инциденти в Германия.

Германската група за наблюдение на антисемитизма RIAS е регистрирала

4782 антисемитски инцидента в Германия през 2024 г.

– 83% увеличение, което се случи, след като Израел започна военната си офанзива в ивицата Газа след атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г.

Действията варираха от графити до опит за палеж, до релативизиране или отричане на нацисткия Холокост. Около половината от тях бяха свързани с антиизраелски активизъм.

Източник: Newsweek    
