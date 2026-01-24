Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Г азова експлозия причини пожар на горните етажи на висока жилищна сграда в Ню Йорк днес, като уби един човек и рани 14, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.
Пожарната служба реагира на сигнала за пожар малко преди 12:30 местно време. Сградата се намира в района "Бронкс".
A gas explosion sent fire racing through the top floors of a high-rise apartment building in New York City early Saturday, killing one person and injuring 14 others as temperatures plunged into the single digits overnight, authorities said. https://t.co/TVnM0HRVLo— The Washington Times (@WashTimes) January 24, 2026
Съобщено бе, че на десетина апартаменти са нанесени сериозни щети.
Властите засега не са публикували информация за загиналия човек. Един човек е в критично състояние, петима са тежко ранени, а осем са с по-леки наранявания.
Пожарната служба съобщи, че на мястото на пожара работят повече от 200 пожарни и спасителни екипи.