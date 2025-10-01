Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Ч аст от жилищна сграда в Бронкс, Ню Йорк, се срути тази сутрин, което предизвика мащабен отговор от страна на аварийните служби. По данни на властите няма пострадали, но районът около пострадалата конструкция е бил незабавно евакуиран, съобщи BBC .

Сградата е 17-етажен жилищен комплекс на "Александър авеню", близо до Източна 135-та улица, в квартал "Мот Хейвън". Според информация, предоставена на CBS News, в 08:13 местно време е рухнала частта на сградата около комина.

Апартаментите не са засегнати, но жителите в рисковата зона са изведени от домовете си.

Пожарната служба публикува снимка от мястото на инцидента, на която ясно се вижда голям липсващ сегмент от фасадата. Нюйоркската пожарна съобщи, че на място е предприета мащабна спасителна операция. Частичното срутване е станало в 20-етажна многофамилна сграда.

Въздушни кадри от мястото на инцидента показват масивен вертикален процеп в стената на сградата.

На улицата има голяма купчина развалини, включително някои климатици, които са били съборени при срутването. Спешни служби и полицейски кучета претърсват падналите отломки.

Мъж, който работи в магазин за деликатеси отсреща на срутената сграда, разкрива пред BBC, че е видял дим да излиза от покрива на сградата, но не е чул самото срутване.

Ахмед описва ситуацията като много страшна.

Жилищната сграда с обществени жилища, част от Жилищната администрация на Ню Йорк, се намира в жилищен квартал Бронкс, един от петте района на Ню Йорк, северно от Манхатън.

Намира се отсреща срещу чартърно училище, католическа църква и читалище. В близост са и редица малки магазини и винарски изби, като деликатесния магазин, където работи Ахмед, Dunkin' Donuts, магазин за цветя и китайски ресторант.

Властите съобщиха, че причините за инцидента се разследват, като една от версиите е възможна експлозия в шахтата на инсинератора.

Операциите по обезопасяване и разследване продължават.

Управлението за извънредни ситуации в Ню Йорк предупреждава шофьорите да очакват закъснения в движението и присъствие на екипи за спешна помощ близо до мястото на инцидента, на Александър Авеню и Ийст 135-та улица.

Закъсненията се дължат на дейността на пожарната, казват те.