След въпроси в ChatGPT „как се прави бомба“: Арестуваха мъж, планирал атентат в Лувъра

М ъж е бил арестуван във Франция за предполагаемо планиране на терористична атака, чиято цел е била емблематичният музей Лувър в Париж, съобщиха от френското Министерство на вътрешните работи и прокуратурата в Париж, съобщава ABC News.

Разследването срещу 27-годишния тунизийски гражданин, арестуван за подготовка на джихадистки атентат в Париж, разкрива шокиращи подробности за неговата радикализация и логистична подготовка. Източници от антитерористичната прокуратура (PNAT) и публикации във френските издания Le Monde и Le Parisien потвърдиха, че задържаният е използвал съвременни технологии, включително изкуствен интелект, за да планира нападенията си срещу музея Лувър и еврейската общност в 16-и район на столицата.

В понеделник, 11 май, нападателят беше официално оставен в предварителния арест с решение на съда, след като срещу него бе заведено дело за „терористичен престъпен заговор“.

Роден в Джерба, преминал през Лампедуза

Според данни на френските разследващи органи, заподозреният е роден през 1999 г. в тунизийския град Джерба. Пътят му към Европа повтаря маршрута на хиляди нелегални мигранти – през 2022 г. той пресича Средиземно море с лодка и достига до италианския остров Лампедуза, откъдето впоследствие успява да се прехвърли във Франция без документи за самоличност.

При обиска и последвалия анализ на мобилния му телефон агентите от Генералната дирекция за вътрешна сигурност (DGSI) са открили огромно количество уличаващи доказателства. Устройството е съдържало:

Множество видеоклипове с брутална джихадистка пропаганда;

Стотици снимки на различни видове огнестрелни оръжия и бойни ножове;

История на търсенията в популярния чатбот ChatGPT, където младият мъж директно е задавал въпроси от типа на „как се прави бомба“.

Въпреки че първоначално бе съобщено, че целите му са били напълно фиксирани, агенция AFP уточнява, че в разпитите и записките си той е обмислял атака срещу голям парижки музей и представители на еврейската общност като цяло, без да е имал финално одобрен конкретен план за действие по часове. В плановете му е влизало и напускане на Франция, за да се бие в редиците на „Ислямска държава“ в конфликтните зони в Сирия или Мозамбик.

Новата вълна на онлайн джихадизъм в Европа

Случаят отново поставя на дневен ред тревожната тенденция за ескалация на терористичния риск във Франция. Антитерористичните прокурори в Париж отчитат, че след период на относително затишие между 2021 и 2023 г., джихадисткото насилие в страната отново бележи рязък ръст. Основният двигател на този процес е именно онлайн радикализацията, на която масово стават жертва все по-млади потребители в социалните мрежи.

Франция остава в състояние на най-висока степен на тревога за сигурността. Настоящата геополитическа обстановка – продължаващата война между САЩ, Израел и Иран, както и тежкият конфликт с „Хамас“ в Газа – допълнително радикализира екстремистките среди на Стария континент. Здравните и полицейските служби в цяла Европа докладват за поредица от инциденти и заплахи, насочени срещу еврейските общности, като в някои от случаите разследващите откриват и директна логистична връзка с разузнавателните служби на Техеран.