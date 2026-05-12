След въпроси в ChatGPT „как се прави бомба“: Арестуваха мъж, планирал атентат в Лувъра

12 май 2026, 15:02
М ъж е бил арестуван във Франция за предполагаемо планиране на терористична атака, чиято цел е била емблематичният музей Лувър в Париж, съобщиха от френското Министерство на вътрешните работи и прокуратурата в Париж, съобщава ABC News.

Разследването срещу 27-годишния тунизийски гражданин, арестуван за подготовка на джихадистки атентат в Париж, разкрива шокиращи подробности за неговата радикализация и логистична подготовка. Източници от антитерористичната прокуратура (PNAT) и публикации във френските издания Le Monde и Le Parisien потвърдиха, че задържаният е използвал съвременни технологии, включително изкуствен интелект, за да планира нападенията си срещу музея Лувър и еврейската общност в 16-и район на столицата.

В понеделник, 11 май, нападателят беше официално оставен в предварителния арест с решение на съда, след като срещу него бе заведено дело за „терористичен престъпен заговор“.

Роден в Джерба, преминал през Лампедуза

Според данни на френските разследващи органи, заподозреният е роден през 1999 г. в тунизийския град Джерба. Пътят му към Европа повтаря маршрута на хиляди нелегални мигранти – през 2022 г. той пресича Средиземно море с лодка и достига до италианския остров Лампедуза, откъдето впоследствие успява да се прехвърли във Франция без документи за самоличност.

При обиска и последвалия анализ на мобилния му телефон агентите от Генералната дирекция за вътрешна сигурност (DGSI) са открили огромно количество уличаващи доказателства. Устройството е съдържало:

Множество видеоклипове с брутална джихадистка пропаганда;

Стотици снимки на различни видове огнестрелни оръжия и бойни ножове;

История на търсенията в популярния чатбот ChatGPT, където младият мъж директно е задавал въпроси от типа на „как се прави бомба“.

Въпреки че първоначално бе съобщено, че целите му са били напълно фиксирани, агенция AFP уточнява, че в разпитите и записките си той е обмислял атака срещу голям парижки музей и представители на еврейската общност като цяло, без да е имал финално одобрен конкретен план за действие по часове. В плановете му е влизало и напускане на Франция, за да се бие в редиците на „Ислямска държава“ в конфликтните зони в Сирия или Мозамбик.

Новата вълна на онлайн джихадизъм в Европа

Случаят отново поставя на дневен ред тревожната тенденция за ескалация на терористичния риск във Франция. Антитерористичните прокурори в Париж отчитат, че след период на относително затишие между 2021 и 2023 г., джихадисткото насилие в страната отново бележи рязък ръст. Основният двигател на този процес е именно онлайн радикализацията, на която масово стават жертва все по-млади потребители в социалните мрежи.

Франция остава в състояние на най-висока степен на тревога за сигурността. Настоящата геополитическа обстановка – продължаващата война между САЩ, Израел и Иран, както и тежкият конфликт с „Хамас“ в Газа – допълнително радикализира екстремистките среди на Стария континент. Здравните и полицейските служби в цяла Европа докладват за поредица от инциденти и заплахи, насочени срещу еврейските общности, като в някои от случаите разследващите откриват и директна логистична връзка с разузнавателните служби на Техеран.

Терористична атака Лувър Париж Джихадизъм Онлайн радикализация Изкуствен интелект Арест Тунизийски гражданин Еврейска общност Национална сигурност
Снимката е илюстративна

Уроците на Аржентина: Може ли „Хантата“ да бъде следващата пандемия

Свят Преди 12 минути

Експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция

.

САЩ преговарят за три нови военни бази в Гренландия

Свят Преди 40 минути

Преговорите между САЩ и Дания (чиято полуавтономна територия е Гренландия) са се засилили през последните месеци

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Техеран вече разглежда района като стратегическа зона

България Преди 1 час

При постъпилия сигнал изпратените на място дежурни екипи са установени шахти с отместени капаци

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Това е парадокс, който предизвиква все по-голямо недоволство в коридорите на Европейския парламент

Любопитно Преди 1 час

Младите хора от Gen Z се борят с масови съкращения, икономически застой и инфлация, която изяжда покупателната им способност

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Двама сингапурци загинаха прегърнати под каменни отломки на индонезийския остров Халмахера; жертвите са пренебрегнали забраната за изкачване на вулкана Дуконо заедно с група от още 20 души

Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай

Свят Преди 2 часа

Бившата кметица на Аркадия се съгласи да се признае за виновна за участие в нелегална операция за чуждестранно влияние и разпространение на пропаганда, дирижирана от Пекин

Стармър: Няма да се оттегля от поста премиер на Великобритания

Свят Преди 2 часа

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

Свят Преди 2 часа

Противовъздушната отбрана на Москва съобщи за активни действия през последното денонощие

Технологии Преди 2 часа

Специалисти на Google обявиха, че са предотвратили първата мащабна хакерска атака, която използва изкуствен интелект, за да постигне целите си и да атакува уязвими устройства и системи преди те да получат нужните софтуерни ъпдейти за защита

"Булгаргаз" предлага с 1% по-ниска цена на природния газ за юни

Теми в развитие Преди 2 часа

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

България Преди 2 часа

Всички деца са били изведени навън своевременно

Свят Преди 2 часа

"Путин е толкова прекрасен и състрадателен човек"

