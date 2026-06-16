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Василев: Скандално е да се гласува вдигане на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро без предоставени реални разчети

Спор в парламента за вдигане на тавана на държавния дълг с 3,8 млрд. евро

16 юни 2026, 14:15
Василев: Скандално е да се гласува вдигане на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро без предоставени реални разчети
Източник: БТА

С кандално е Комисията по бюджет и финанси да гласува поправка в удължителния закон за вдигане на тавана на новия дълг с до 3,8 млрд. евро без предоставени разчети от Министерството на финансите, които да покажат колко нов дълг реално е необходим. Това стана известно от думите на Асен Василев от „Продължаваме промяната“, който говори в кулоарите на парламента, след като бюджетната комисия одобри на второ четене вдигането на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет.

Василев заяви, че въпреки обещанията на финансовия министър Гълъб Донев, Министерството на финансите не е предоставило разчети, които да покажат колко дълг е необходим предвид приемането на редовен бюджет за тази година.

„Току-що мнозинството в бюджетната комисия от „Прогресивна България“ гласува 3,8 млрд. евро дълг, който трябва да плащаме всички ние, без да има нито едно число, написано от Министерството на финансите като разчет. Казано по друг начин, на базата на преразказ с елементи на разсъждение Комисията по бюджет и финанси току-що гласува 3,8 млрд. евро дълг“, каза той.

Василев посочи, че „Продължаваме промяната“ няма как да подкрепи подобна поправка в закона, подчертавайки, че според обясненията от финансовото министерство е станало ясно, че са необходими 2,1 млрд. евро нов дълг, а не 3,8 млрд. евро, за да се осигурят плащанията през юли и август по Плана за възстановяване и усточйвост.

„Това са разлика от 1,7 млрд. евро, които бяха гласувани, без да има абсолютно никаква нужда, по думите на самото министерство. Да не говорим, че разчет няма и е абсолютно скандално Комисията по бюджет и финанси да гласува на база преразказ, а не на база реално предоставени числа и таблици от Министерство на финансите“, каза Асен Василев.

МС одобри проект за до 3,8 млрд. евро нов държавен дълг

Истинска криза с бюджета на страната е имало 1997 година, докато сега ситуацията е напълно решима, като приказките за лошото състояние на публичните финанси се използват, за да се взимат големи дългове без никаква обосновка, коментира Мартин Димитров от „Демократична България“.

Хазната не е празна и това са приказки без всякакви доказателства, които се използват за вземане на огромни заеми. 3,8 млрд. евро дълг без никаква обосновка, каза Димитров.

По думите му, това е много опасен път и правителството трябва да се забърза с представянето на мерки за оптимизиране на разходите, вместо да тегли нови дългове. Той изчисли, че от началото на тази година с вече поетия дълг в размер на 1,4 млрд. евро таванът на дълга преди приемането на редовен бюджет реално се вдига до 5,2 млрд. евро.

Според Димитров криза с бюджета няма, а ситуацията е напълно решима.

„Но колкото повече се натрупват панически действия, бавене от страна на правителството, толкова проблемите се задълбочават“, каза той, давайки пример с Румъния, която си е докарала криза в резултат на забавени бюджетни мерки.

По думите му това, че от „Прогресивна България“ се бавят с редовния бюджет за тази година, разширява мащаба на кризата, която иначе е напълно решима.

„Сами създават допълнителни проблеми с приказки за 7,4 процента дефицит, които са абсолютно необосновани и с вземането на огромни дългове“, каза Димитров.

Източник: БТА    
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