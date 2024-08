Евакуация, Украйна превръща Курск във военна зона

Ж ителите се евакуират от руския регион Курск, след като украинските сили проведоха поредица от трансгранични нападения във вторник, като видеоклипове в социалните медии показват сцени, подобни на военна зона, пише Newsweek.

(Във видеото: Горещите военни точки: Журналистически анализ на ситуацията в Близкия изток и Украйна)

Алексей Смирнов, изпълняващ длъжността губернатор на региона, каза в Telegram, че петима цивилни са били убити, а други 20 са ранени при ожесточените сблъсъци.

Ситуацията е "контролируема", каза той.

И Украйна, и Русия отричат ​​да са насочени към цивилни във войната.

От Newsweek уточняват, че са се свързали с украинските власти за коментар по имейл.

Oh, no, it’s quite hot in Kursk region in russia pic.twitter.com/8hnjyraftU