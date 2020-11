Тръмп се готви за бъдеще след Белия дом, смени и цвета на косата си

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обсъжда със съветниците си няколко инвестиции в медии и публични прояви, които да го задържат във фокуса на общественото внимание до евентуалната му кандидатура за президент през 2024 г., предаде Ройтерс.

Тръмп обмисля да стартира нов телевизионен канал или социална медия, която да се съревновава с тези, които според него са го предали и са ограничили възможностите му да комуникира пряко с американците, според нeгови съветници.

"Мисля, че всички варианти са на масата, от социална медия, до медийна компания, до това да обяви, че се кандидатира за президент още в деня, след като напусне поста", заявява представител на Републиканската партия, срещнал се със съветници на предизборната кампания на Тръмп.

Президентът на САЩ не е признал победата на своя съперник от Демократическата партия Джо Байдън, който спечели необходимите 270 гласа в Избирателната колегия още на 7 ноември. Тръмп твърди, без да представя доказателства, че при гласуването е имало множество измами. Няма официални доклади за сериозни нарушения или проблеми със сигурността, отбелязва Ройтерс.

Днес обаче Тръмп почти призна, че вероятно ще му се наложи да напусне Белия дом. "Тази администрация няма да въведе мерки за изолация", заяви Тръмп, докато обявяваше плановете за разпределяне на новоразработената ваксина срещу коронавируса. "Надяваме се, че, каквото и да се случи в бъдеще, кой знае коя администрация ще бъде, предполагам, че времето ще покаже. Но мога да ви кажа, че тази администрация няма да въведе мерки за изолация", каза той.

Медиите в САЩ обърнаха внимание и на променения цвят на косата на президента Тръмп, което стана повод и за множество шеговити постове в Туитър:

