Войната на шапките: Байдън отвърна на Тръмп

С ъпругата на новоизбрания президент на САЩ - Джил Байдън, пусна пост в социалната мрежа Туитър по случай изборната победа на Джо.

Джил сподели снимка на двамата, а към нея написа, че Джо Байдън ще бъде президент на всички американци.

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK