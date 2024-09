Заради израелските въздушни удари: 1 милион ливанци са разселени

И нтензивните израелски атаки са принудили поне един милион души да напуснат домовете си в Ливан, съобщи премиерът на страната Наджиб Микати.

"Приблизителният брой е много висок и може да достигне един милион, което би възлизало на приблизително една шеста от населението", каза той, цитиран от АФП.

