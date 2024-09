"Егоизмът е скандален": Папата призова за прекратяване на огъня в Ливан (СНИМКИ)

Е гоизмът е скандален, защото унижава и е глух за тревогите на бедните, каза папа Франциск в проповедта си тази сутрин пред около 39 хиляди вярващи на стадион "Крал Бодуен" в Брюксел. Светият отец отслужи близо двучасова меса в края на тридневното си посещение в Белгия.

Когато светът се води от изгодата, в него няма място за хората без възможности и за страдащите. Дяволът влиза през джоба, добави папата. Той призова страданието да се гледа в очите и отново осъди случаите на сексуално насилие в Църквата.

Светият отец настоя мигрантите да получат прием и вярващите да се молят за Израел, Палеститна, Южен Судан и Мианма. Да не забравяме мъченическа Украйна, моля се за прекратяване на войната в Близкия изток - за освобождаване на заложниците и за допускане на хуманитарната помощ, наблюдавам с болка разрастването на конфликта в Ливан, добави той.

Pope Francis, after Belgian criticism, says church has 'no place for abuse' https://t.co/NHOPV1hjjX pic.twitter.com/XbuJaIYCu4