Френският външен министър на визита в Ливан

М инистърът на външните работи на Франция ще замине за Ливан днес, съобщиха от министерството му.

"Егоизмът е скандален": Папата призова за прекратяване на огъня в Ливан (СНИМКИ)

Жан-Ноел Баро ще излети от Париж и ще кацне в Ливан тази вечер, за да „обмени информация с местните власти и да предостави френска подкрепа, особено хуманитарна“, се казва в изявление на външното министерство.

