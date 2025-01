М акар първият щам на COVID-19 да бе идентифициран преди повече от пет години, днес вирусът все още е актуален.

Ето какво трябва да знаете за COVID-19 през 2025 г.

Пандемията от COVID-19 започна преди повече от пет години, но вирусът продължава да циркулира сред световното население.

COVID-19 се разраства в САЩ, като 20 щата плюс окръг Колумбия съобщават за „много високи“ нива на SARS-CoV-2 между 29 декември и 4 януари, според нови данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC). Информацията показва, че 6,9% от всички тестове за COVID-19 в страната са били положителни през седмицата, завършваща на 4 януари.

Кои са симптомите на COVID, за които да следите през 2025 г.?

В исторически план симптомите на COVID-19 са треска или втрисане, кашлица, задух, хрема, възпалено гърло, загуба на вкус или мирис, умора и болки в тялото, главоболие, гадене или повръщане или диария, според CDC.

Експертите заявиха пред Very Well Health, че „няма ясно изразени симптоми“, които да отличават сегашния най-доминиращ вариант от другите.

