Р усия и Китай направиха съвместно изявление след разговорите между президентите Владимир Путин и Си Цзинпин.

Агенция Ройтерс, цитирана от БТА, публикува дословно частта от изявлението, която се отнася до войната в Украйна:

Руската страна оценява положително обективната и безпристрастна позиция на китайската страна по украинския въпрос. Страните се противопоставят на това каквито и да било държави и техните блокове да накърняват законните интереси в областта на сигурността на други държави с цел получаване на военни, политически и други предимства. Китайската страна оценява положително готовността на руската страна да положи усилия за възобновяване на мирните преговори във възможно най-кратък срок.

The China-Russia joint statement is essentially based on the Chinese peace proposal. China aims to reposition itself as the global peace maker and regional conflcit mediator. China has achieved its success by bending Russia's hardline position to its.

