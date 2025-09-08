Мадуро праща 25 000 войници по границите на Венецуела

В енецуелският президент Николас Мадуро заяви, че е разположил 25 000 войници по границата на фона на нарастващото напрежение с президента на САЩ Доналд Тръмп.

В съобщение в социалните мрежи Мадуро заяви, че е разположил „25 000 мъже и жени от нашите славни Национални боливарски въоръжени сили“ по границата с Колумбия и североизточното крайбрежие, където се намират най-големите петролни рафинерии в страната.

Готови сме за въоръжена борба

Разполагането има за цел да гарантира „защитата на националния суверенитет, сигурността на страната и борбата за мир“, добави той.

Той не спомена изрично Тръмп, който посочи необходимостта от борба срещу венецуелските наркотрафиканти, особено след като САЩ изпратиха най-голямата военноморска група в Карибите от години. Миналата седмица американските сили взривиха предполагаем кораб за превоз на наркотици с 11 души на борда в Карибите. Тръмп заяви, че корабът е принадлежал на венецуелската престъпна банда „Трен де Арагуа“, но предостави оскъдни доказателства за твърдението. Американският лидер също заплаши да свали венецуелски военни самолети, ако те застрашат американските сили, след като два венецуелски самолета прелетяха близо до кораб на американския флот в международни води.

САЩ разполагат изтребители в Пуерто Рико срещу наркокартелите

Според военни източници, въоръжените сили на Венецуела наброяват около 123 000 души. Мадуро твърди, че още 220 000 души са се записали в цивилна милиция.