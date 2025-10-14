Венецуела затвори посолство в Осло след Нобела за Мачадо

В енецуела обяви в понеделник, 13 октомври, че ще затвори посолството си в Осло, само дни след като опозиционният лидер Мария Корина Мачадо беше удостоена с Нобелова награда за мир. В изявление венецуелското правителство не коментира наградата на Мачадо, заявявайки, че затварянето е част от реструктурирането на външната му служба, предаде ВВС.

Министерството на външните работи на Норвегия потвърди, че Каракас е затворил посолството си в Осло, без да посочи причина за това.

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

Нобеловият комитет в Осло връчи наградата на Мачадо в петък в знак на признание за това, което нарече „неуморната й работа за насърчаване на демократичните права на народа на Венецуела“, докато венецуелският лидер Николас Мадуро нарече 58-годишната лауреатка „демонична вещица“.

Норвежкото министерство на външните работи определи решението като „прискърбно“. „Въпреки разликите ни по редица въпроси, Норвегия желае да поддържа отворен диалог с Венецуела и ще продължи да работи в тази посока“, заяви говорителка на министерството. Тя добави, че Нобеловата награда „е независима от норвежкото правителство“.

Мадуро: Новата носителка на Нобеловата награда за мир е "демонична вещица"

Мачадо от години води кампания срещу Мадуро, чието 12-годишно управление се счита за нелегитимно от много държави. През последната година тя беше принудена да живее в укритие.

В чест на нейното постижение, председателят на Нобеловия комитет Йорген Ватне Фриднес нарече Мачадо „ключова, обединяваща фигура в политическа опозиция, която някога беше дълбоко разделена... в брутална авторитарна държава, която сега страда от хуманитарна и икономическа криза“.

Мачадо заяви пред BBC Mundo, че наградата й е „като инжекция“ за нейното политическо движение. „Тя влива енергия, надежда, сила на венецуелския народ, защото осъзнаваме, че не сме сами“, каза тя.

Каракас също затвори посолството си в Австралия, докато откри нови представителства в Зимбабве и Буркина Фасо, които нарече „стратегически партньори в борбата“ срещу „хегемонистичните натиски“. Затварянето на посолствата във две близки съюзнички на САЩ идва след седмици на повишено напрежение между Каракас и Вашингтон.

Американските военни унищожиха поне четири лодки, за които твърдят, че превозвали наркотици от Венецуела към САЩ, като убиха най-малко 21 души на борда, в рамките на това, което администрацията на Тръмп нарича война срещу наркотиците. Ударите предизвикаха осъждане в страни като Венецуела и Колумбия, като някои международни юристи описаха ударите като нарушение на международното право.

Последният път, когато Норвегия претърпя дипломатически удар заради Нобеловата награда за мир, беше с Китай през 2010 г., когато наградата беше присъдена на политическия дисидент Лиу Сяобо. Пекин спря търговските и други отношения и нормализира връзките си с Осло едва шест години по-късно.

Мария Корина Мачадо е видна венецуелска опозиционна лидерка, известна с активната си роля в политическите протести срещу правителството на президента Николас Мадуро. Тя участва в многохилядни митинги в столицата Каракас, където привържениците ѝ я посрещат с призиви за свобода. Мачадо категорично оспорва официалните резултати от президентските избори, проведени на 28 юли, твърдейки, че опозиционният кандидат Едмундо Гонсалес е спечелил. Вследствие на тези действия, венецуелската прокуратура започна наказателно преследване срещу нея и Гонсалес по обвинения в „подстрекаване на полицията и военните да не спазват закона“. Мачадо призовава силите за сигурност да „застанат на страната на народа“ и да зачитат истинските изборни резултати.