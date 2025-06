ЕС удължава временната закрила за украински бежанци до 2027 г.

С ъветът на ЕС съобщи, че изразява единодушна подкрепа по предложението за удължаване до 4 март 2027 г. на временната закрила за над 4 милиона украински бежанци. Официалното решение предстои да бъде прието на следващо общо заседание на европейските министри.

❗❗EU extends temporary protection for Ukrainians until 2027, says EU Commissioner Magnus Brunner @magnusbrunner. Around 5M Ukrainians are registered in the EU fleeing the war. All EU countries unanimously agreed to extend protection until March 4, 2027. No need for individual… pic.twitter.com/ZFs2JLo6LM