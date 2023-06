ЕС: Русия трябва да бъде подведена под отговорност за яз. „Нова Каховка"

П редседателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви днес, че Русия трябва да бъде подведена под отговорност за частичното разрушаване на язовир „Нова Каховка" в Украйна, наричайки това „военно престъпление", предаде „Франс прес“.

„Шокиран съм от безпрецедентната атака срещу язовир „Нова Каховка“, написа в Туитър Шарл Мишел. „Унищожаването на гражданска инфраструктура представлява военно престъпление и ние ще подведем под отговорност Русия и нейните проксита“, добави той.

„Мислите ми са с всички семейства в Украйна, засегнати от това бедствие“, каза Мишел и добави, че ще предложи помощ за наводнените райони на следващата среща на върха на лидерите на 27-те страни членки на Европейския съюз, планирана за края на месеца в Брюксел.

Украйна: ВЕЦ "Каховка" в е бил "напълно унищожен" от взрив в машинното отделение

Язовир „Нова Каховка", разположен в окупираните от Русия райони на Херсонска област в Южна Украйна, беше днес частично разрушен, като Москва и Киев се обвиняват взаимно за унищожаването му.

Този язовир, превзет от руските сили в началото на руската инвазия в Украйна, по-специално прави възможно водоснабдяването на полуостров Крим, анексиран от Москва през 2014 г.

Какво представлява язовирът "Нова Каховка" в Украйна?

Построено на река Днепър през 1956 г., по време на съветския период, съоръжението е един от най-големите инфраструктурни обекти от този тип в Украйна, посочва АФП.

Великобритания осъди нападението срещу украинския язовир „Нова Каховка“, определяйки го като „отвратително деяние“.

„Унищожаването на язовир „Каховка“ е отвратително деяние. Преднамереното нападение срещу чисто гражданска инфраструктура е военно престъпление“, заяви в Туитър британският външен министър Джеймс Клевърли.

Унищожаването на язовир „Нова Каховка“ става на фона на ескалацията на насилието в Украйна и съответства на стратегията на руския президент Владимир Путин за нападения срещу граждански обекти, заяви от своя страна германският канцлер Олаф Шолц.

Стената на язовир „Нова Каховка“ в Украйна е рухнала

„По тази причина това е ново измерение, но пасва на начина, по който Путин води тази война“, добави той в интервю за Ве Де Ер.

„По тази причина е още по-важно Германия да продължи да подкрепя Украйна колкото се наложи“, добави Шолц.

Канцлерът подчерта, че Берлин следи със загриженост ситуацията около АЕЦ „Запорожие“ след унищожаването на язовира, който е доставял вода на електроцентралата.

По данни на МААЕ няма пряка заплаха за сигурността на централата.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили са взривили язовира от вътрешността на обекта и добави, че Москва трябва да бъде държана отговорна за „терористично нападение“.

Според украински военен говорител целта на Русия е била да попречи на украинските сили да прекосят река Днепър.

