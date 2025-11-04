Свят

Гигант за бърза мода забрани всички секс кукли след обвинения за детски вид

Френската организация за защита на потребителите заяви, че секс куклите са с „детски елементи на съдържанието“

4 ноември 2025, 12:26
Гигант за бърза мода забрани всички секс кукли след обвинения за детски вид
Източник: iStock/Getty images

Г олям търговец на бърза мода и широк набор стоки, обяви, че забранява продажбата на всички секс кукли на своята платформа по целия свят, след като беше обвинен, че предлага продукти с „детски вид“ на уебсайта си, предаде ВВС.

Френската организация за защита на потребителите първа изрази загриженост през уикенда относно описанието и категоризацията на куклите, заявявайки, че те оставят „малко съмнение относно порнографския характер с детски елементи на съдържанието“.

В понеделник, 3 ноември, онлайн търговецът съобщи, че е забранил завинаги „всички акаунти на продавачи, свързани с незаконни или неподходящи секс кукли“ и ще засили контрола върху своята глобална платформа.

Компанията заяви, че временно е премахнала категорията си за продукти за възрастни като предпазна мярка.

Всяко обявление и изображение, свързани със секс куклите, са премахнати от платформата, потвърдиха от компанията.

Търговецът добави, че ще проведе задълбочен преглед, с планове за въвеждане на по-строги контроли върху продавачите.

„Компанията също така засили черния списък с ключови думи, за да предотврати опитите на продавачите да заобикалят ограниченията за публикуване на продукти“, заяви онлайн търговеца.

Изпълнителният председател на Shein Доналд Танг каза: „Борбата срещу експлоатацията на деца е безкомпромисна за Shein. Това бяха обяви от трети страни на пазара, но аз приемам това лично.“

„Проследяваме източника и ще предприемем бързи и решителни действия срещу отговорните лица.“

Френският финансов министър заплаши да забрани базирания в Сингапур търговец в страната, ако продължи да продава тези продукти – дни преди компанията да открие първия си постоянен магазин в Париж.

Хора бяха видени да протестират пред универсалния магазин BHV срещу кметството на Париж.

Марката преди това беше подложена на критика заради въздействието на бързата мода върху околната среда и условията на труд на хората, които произвеждат продуктите, продавани на платформата.

Източник: BBC    
Секс кукли Забрана Детски вид Бърза мода Защита на потребителите Експлоатация на деца Онлайн платформа Протести Строг контрол
По темата

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Удар по

Удар по "Кулите на Бойко", Украйна променя стратегията си

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 4 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 7 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 6 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 7 часа

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
България и РСМ подписват споразумение за изграждане на железопътен тунел

България и РСМ подписват споразумение за изграждане на железопътен тунел

България Преди 4 минути

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор VIII

11-годишно дете е ранено при стрелба в Брюксел

11-годишно дете е ранено при стрелба в Брюксел

Свят Преди 4 минути

Разследващите са намерили около 15 гилзи на мястото на инцидента

Най-възрастният мъж в Германия почина на 110 години

Най-възрастният мъж в Германия почина на 110 години

Свят Преди 10 минути

Роденият на 2 септември 1915 г. Хайдле преживява най-големите сътресения на 20-ти век

Професор от Харвард: Правилото за 8 часа сън е „глупост“

Професор от Харвард: Правилото за 8 часа сън е „глупост“

Любопитно Преди 17 минути

Хората без съвременна електрическа светлина типично спят по шест до седем часа без дрямка, а големите извадки показват най-нисък риск за смъртност около седем часа, а не осем

<p>Заплита се мистерията с войника, взривил се пред хотел &bdquo;Тръмп&ldquo;</p>

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Свят Преди 20 минути

Разследването разкри нови детайли за действията и мотивите на американския спецвойник, но манифестът му остава засекретен

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Любопитно Преди 32 минути

Мейсън Темз успя да повтори това, което единствено Джим Кери направи през 90-те

Защо не ядем чайки и лебеди?

Защо не ядем чайки и лебеди?

Любопитно Преди 38 минути

Чарлз Дарвин първи предполага, че днешните кокошки произхождат от червен джунглов петел

Рийз Уидърспун с рядък коментар за отношенията на Дженифър Анистън и Брад Пит

Рийз Уидърспун с рядък коментар за отношенията на Дженифър Анистън и Брад Пит

Любопитно Преди 43 минути

В подкаст интервю Рийз Уидърспун сподели, че Дженифър Анистън е „топла, приятелска и не копнее за Брад Пит“

Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска разследването да бъде прекратено

Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска разследването да бъде прекратено

България Преди 54 минути

Свидетелите са разпитани многократно по време на цялото производство по разследването, заяви адвокатът на общинския съветник

<p>Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно</p>

Corriere della Sera: Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно

Свят Преди 1 час

Строежът на кулата Конти, разположена близо до Римския форум, започва през 9 век

Джъстин Балдони губи делото срещу Блейк Лайвли заради неочаквана грешка

Джъстин Балдони губи делото срещу Блейк Лайвли заради неочаквана грешка

Любопитно Преди 1 час

Многомилионният иск за клевета, оценяван на около 400 милиона долара, бе подаден от Балдони, след като Лайвли първоначално го съди за тормоз

Тежка катастрофа на пътя Плевен – Бяла, има пострадали

Тежка катастрофа на пътя Плевен – Бяла, има пострадали

България Преди 1 час

По първоначална информация са се ударили лек и товарен автомобил

Адска смърт: Огромни стършели убиха мъж и сина му

Адска смърт: Огромни стършели убиха мъж и сина му

Свят Преди 1 час

Жертвите са ужилени над 100 пъти и починаха часове след като били откарани спешно в близка болница

Русия затяга обръча около Покровск

Русия затяга обръча около Покровск

Свят Преди 1 час

Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени

Войски на САЩ се изтеглят от Ирак, Израел укрепва границите си

Войски на САЩ се изтеглят от Ирак, Израел укрепва границите си

Свят Преди 1 час

Под натиска на САЩ Багдад започна кампания за разоръжаване на подкрепяните от Иран въоръжени групировки, свързани с НМС

<p>Президентът връчи националното знаме на 34-ата българска полярна експедиция (СНИМКИ)</p>

Президентът Румен Радев връчи националното знаме на 34-ата българска полярна експедиция (СНИМКИ)

България Преди 1 час

На церемония в Гербовата зала знамето прие ръководителят ѝ проф. Христо Пимпирев

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Безпощадната Серия А погълна поредната треньорска жертва

Gong.bg

Легенда на Италия става треньор на Петко Христов

Gong.bg

Почина Дик Чейни (СНИМКИ)

Nova.bg

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха първите български евробанкноти (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg