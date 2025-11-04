Гигант за бърза мода забрани всички секс кукли след обвинения за детски вид

Г олям търговец на бърза мода и широк набор стоки, обяви, че забранява продажбата на всички секс кукли на своята платформа по целия свят, след като беше обвинен, че предлага продукти с „детски вид“ на уебсайта си, предаде ВВС.

Френската организация за защита на потребителите първа изрази загриженост през уикенда относно описанието и категоризацията на куклите, заявявайки, че те оставят „малко съмнение относно порнографския характер с детски елементи на съдържанието“.

В понеделник, 3 ноември, онлайн търговецът съобщи, че е забранил завинаги „всички акаунти на продавачи, свързани с незаконни или неподходящи секс кукли“ и ще засили контрола върху своята глобална платформа.

Компанията заяви, че временно е премахнала категорията си за продукти за възрастни като предпазна мярка.

Всяко обявление и изображение, свързани със секс куклите, са премахнати от платформата, потвърдиха от компанията.

Търговецът добави, че ще проведе задълбочен преглед, с планове за въвеждане на по-строги контроли върху продавачите.

Headlines in France. This was reported two days ago. Shein left them on their sales site and finally removed them this morning at 4 a.m. But they're still for sale on another global website. This is how predators practice on sex dolls/objects before committing their crimes on… pic.twitter.com/gKDEMwuNQE — Catherine 🍀 🇫🇷 Paris (@What_s_Up_You) November 3, 2025

„Компанията също така засили черния списък с ключови думи, за да предотврати опитите на продавачите да заобикалят ограниченията за публикуване на продукти“, заяви онлайн търговеца.

Изпълнителният председател на Shein Доналд Танг каза: „Борбата срещу експлоатацията на деца е безкомпромисна за Shein. Това бяха обяви от трети страни на пазара, но аз приемам това лично.“

„Проследяваме източника и ще предприемем бързи и решителни действия срещу отговорните лица.“

Френският финансов министър заплаши да забрани базирания в Сингапур търговец в страната, ако продължи да продава тези продукти – дни преди компанията да открие първия си постоянен магазин в Париж.

Хора бяха видени да протестират пред универсалния магазин BHV срещу кметството на Париж.

Марката преди това беше подложена на критика заради въздействието на бързата мода върху околната среда и условията на труд на хората, които произвеждат продуктите, продавани на платформата.