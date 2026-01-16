Свят

ЕК представи подробен план за подкрепа на Украйна през следващите две години

Пакетът включва три основни предложения

16 януари 2026, 13:53
ЕК представи подробен план за подкрепа на Украйна през следващите две години
Източник: iStock Photos/Getty Images

Е вропейската комисия прие пакет от законодателни предложения, с които цели да гарантира непрекъсната финансова подкрепа за Украйна през 2026 и 2027 година. 

Какво става с 90 млрд. евро от ЕС за Украйна

Пакетът включва три основни предложения:

  • създаване на нов заем за Украйна в размер на 90 млрд. евро;
  • промени в механизма „Украйна“ за осигуряване на бюджетна помощ;
  • изменение на регламента за Многогодишната финансова рамка, което да позволи заемът да бъде гарантиран чрез бюджетния резерв на ЕС.

ЕК предлага 18 млрд. евро за Украйна

Още през декември Европейският съвет се договори за предоставяне на 90 млрд. евро в подкрепа на бюджетните и военните нужди на Украйна за следващите две години. Новият т. нар. „Заем за подкрепа на Украйна“ ще бъде с ограничен регрес и ще се разпределя в два основни компонента – около 60 млрд. евро за военна помощ и 30 млрд. евро за обща бюджетна подкрепа.

Средствата ще бъдат насочени към укрепване на отбранителните способности на страната, гарантиране на функционирането на държавата и основните обществени услуги, както и към повишаване на устойчивостта на Украйна и по-тясната ѝ интеграция с европейската отбранителна индустрия.

Лидерите на ЕС се разбраха за финансирането на Украйна след 17 часа преговори

Европейският съюз си запазва правото, в съответствие с европейското и международното право, да използва замразените руски активи на територията на ЕС за погасяване на заема. Предложението за т.нар. „репарационен заем“, представено през декември 2025 г., остава в сила.

Подкрепата ще бъде финансирана чрез общо европейско заемане от капиталовите пазари, като заемът ще бъде гарантиран от бюджетния резерв на ЕС – подход, използван и при предишни финансови инструменти за Украйна от 2023 г. насам.

За да може Европейската комисия да започне отпускането на средства през второто тримесечие на 2026 г., документите трябва да бъдат приети в кратки срокове. След това ще последват изпълнителни решения и координация с украинските власти за първото плащане.

ЕС подготвя финансов пакет за Украйна от 50 млрд. евро

Както и при досегашните механизми за помощ, новият пакет ще бъде обвързан със строги условия, включително мерки за върховенство на закона и борба с корупцията.

От началото на войната ЕС и държавите членки са предоставили общо 193,3 млрд. евро подкрепа за Украйна и украинците – най-големият принос в световен мащаб.

Според оценки на Международния валутен фонд, новият пакет ще покрие около две трети от финансовите нужди на Украйна за следващите две години, като остава ключова и подкрепата от международните партньори, включително страните от Г-7.

Източник: ЕК    
ЕК Украйна помощ заем финансова подкрепа
Последвайте ни
Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Откриха тяло на мъж в реката на софийското село Бистрица

Откриха тяло на мъж в реката на софийското село Бистрица

След трагедията в кв.

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
Защо кучетата повръщат след хранене

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 7 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 8 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 7 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 7 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>РЗИ състави акт срещу Терзиев заради криза с боклука</p>

РЗИ - София състави акт срещу Терзиев заради криза с боклука

България Преди 6 минути

От октомври в РЗИ са постъпи над 30 сигнала от граждани

Жена се събуди с питон на гърдите си

Жена се събуди с питон на гърдите си

Свят Преди 36 минути

„Беше толкова голям, че въпреки че беше свит върху мен, част от опашката му все още беше извън щората“, сподели жената

45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

Любопитно Преди 1 час

Инициативата поставя специален акцент върху борбата с дезинформацията, грантът получи проектът „Млади медийни детективи (Истината има значение)“

<p>Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното</p>

Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено

България Преди 1 час

Велислава Делчева е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Свят Преди 1 час

Пекин призова САЩ "да спазват стриктно принципа за един Китай".

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Свят Преди 1 час

Руският президент продължава да настоява за радикална промяна на НАТО и запазва целите си отвъд териториални завоевания в Украйна, докато разпространява неверни твърдения за ръба на колапс на украинската отбрана, сочи анализът на ISW

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

България Преди 1 час

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Свят Преди 1 час

"Може да се каже, че срещата ни миналата година отвори нова страница в подобряването на отношенията между Китай и Канада", заяви китайският лидер

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Изследователите изчисляват, че близо 200 изолирани групи все още съществуват по света, повечето от тях в тропическите гори на Амазонка в Бразилия и Перу

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново, те ще обжалват

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново, те ще обжалват

България Преди 2 часа

От предприятието разполагат с 24 часа, за да спрат безопасно 50% от производствената линия

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

България Преди 2 часа

Още при първоначалното ѝ прилагане са установени три аварии

<p>Хулио Иглесиас отхвърли &quot;неверните&quot; обвинения в сексуален тормоз</p>

Хулио Иглесиас отхвърли обвиненията в сексуален тормоз като "абсолютно неверни"

Любопитно Преди 2 часа

Според обвиненията между януари и октомври 2021 г. Иглесиас „нападал и сексуално тормозил" жените, представени с псевдонимите Лаура и Ребека, тогава съответно на 22 и 28 години

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

България Преди 2 часа

От парламентарната трибуна той заяви, че сценариите, разпространявани в публичното пространство, не отговарят на истината

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Свят Преди 2 часа

<p>Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си</p>

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Любопитно Преди 2 часа

Родители, които остават прекалено ангажирани в живота на вече порасналите си деца, може неволно да възпрепятстват професионалния им успех

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Памела Андерсън с откровено признание за Томи Лий: „Иска ми се да имахме по-добри отношения“

Edna.bg

DARA селекцията за "Евровизия": Дара представя новата си песен "Онче Бонче"

Edna.bg

Левски е втори в Европа

Gong.bg

България срещу свой кошмар от Мондиал 1970 и футболно джудже на турнир в Индонезия

Gong.bg

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

Nova.bg

Откриха тяло на мъж в река Бистрица

Nova.bg