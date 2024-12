ЕС одобри нови санкции срещу Русия

С ъветът на ЕС съобщи, че днес е одобрил новите санкции срещу Русия - икономически и индивидуални. Санкциите целят да ограничат способността на Русия да води своята незаконна, непредизвикана и неоправдана война срещу Украйна, се посочва в съобщението от заседанието на европейските външни министри.

Новите мерки предвиждат допълнителни средства срещу заобикалянето на досегашните европейски санкции чрез "сенчестия флот на Путин" и отслабване на руския военнопромишлен комплекс.

ЕС постигна съгласие по нов санкционен пакет срещу Русия

Съветът на ЕС включва към списъка на санкционираните 54 лица и 30 организации, отговорни за действия срещу териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. ЕС санкционира военната част, отговорна за удара по детска болница в Киев, както и висши ръководители на дружества от областта на енергетиката и отговорни за депортиране на деца, както и двама висши служители на Северна Корея.

Санкционирани са още руски дружества в областта на корабоплаването и отбраната, свързани с преноса на суров нефт и петролни изделия по море. В списъка на санкционираните са добавени химически завод и руска гражданска авиокомпания. За първи път са наложени санкции на китайски доставчици на части за дронове за руската страна.

