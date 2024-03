ЕС не признава руските президентски избори в превзетите украински области

Е вропейският съюз не признава руските президентски избори в завзетите украински области. Това се посочва в изявление на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел от името на държавите от Общността.

The presidential elections in Russia took place in a highly restricted environment, with voters deprived of a real choice and systematic internal repression.



We condemn the illegal holding of so-called “elections” in the occupied Ukrainian territories.https://t.co/0LlObalL4F