ЕС не признава произведените в последните дни избори в Русия

Е вропейският съюз категорично осъжда произвеждането на незаконните т. нар. "избори" в Крим и Севастопол, както и в части от украинските области Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Това се посочва в изявление на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел по повод последните местни избори в Русия и посочените завзети украински области.

Statement by @JosepBorrellF on behalf of the EU on elections in Russia and their non-applicability on Ukrainian territory.



The EU strongly condemns the holding of these illegitimate so-called “elections” and won’t recognise their results.



