ЕС е на път да има първия си президент от етническо малцинство

К огато Антониу Коста встъпи в длъжност като председател на Европейския съвет на 1 декември, той ще стане първият човек от етническо малцинство, който ще оглави една от най-важните институции на Европейския съюз.

В първото си интервю за „Политико“, откакто беше избран за поста през юни, бившият португалски министър-председател, който е от мозамбикски произход, заяви, че иска да използва индийското си наследство, за да преосмисли често неравностойните отношения на Европа с Азия, Африка и Южна Америка.

Въпреки че ЕС исторически има добри отношения със САЩ, сложната му колониална история понякога е възпрепятствала способността му да установи силни връзки с останалата част от света.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, например, ЕС се бори да получи подкрепа от африканските, азиатските и латиноамериканските държави на международни форуми като ООН.

Като председател на Съвета Коста може да улесни преговорите между националните лидери на ЕС и да представлява блока - заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас - на международната сцена.

Говорейки в конферентна зала в централата на Съвета в центъра на Брюксел, Коста заяви, че желае да промени статуквото с това, което той определи като „многополюсен свят“.

„Трябва да имаме по-тесни отношения с различни региони и държави, които са от значение в един свят, който е много повече от Г-7 или Г-20. Това е свят, съставен от 195 държави”, каза той.

Коста се похвали, че по време на посещението си в Индия министър-председателят Нарендра Моди лично му е връчил карта на чуждестранен гражданин, която му дава право на безсрочно пребиваване и работа - и заяви, че неговата „културна близост, знания и понякога дори езикови умения ... очевидно помагат и се надявам да ги използвам в служба на ЕС“.

Дядото на бъдещия председател на Съвета по бащина линия е от Гоа - индийски щат, който престава да бъде част от залязващата португалска империя само няколко месеца след раждането на Коста. Баба му по бащина линия пък е французо-мозамбикска гражданка.

Произходът на Коста го отличава от досегашните заемащи висши постове в ЕС, повечето от които трудно установяват контакт с континентите, където представителите на Европа понякога са отхвърляни като снизходителни пришълци.

По време на осемгодишния си мандат като португалски министър-председател Коста изгражда близки отношения с чуждестранни лидери, особено с тези от африканските, азиатските и южноамериканските страни, които са част от португалоезичната общност на лузофоните. Неговата харизма, както и статутът на Португалия като малка и незастрашителна страна, спомогнаха за установяването на силни икономически връзки и дори на споразумение за свободно движение с бившите колонии.

„Мисля, че има ясни признаци, че Европа иска да има 360-градусова визия за света, а не еднопосочна“, добави Коста.

