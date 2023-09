Ердоган се срещна с Илон Мъск в Ню Йорк, какво си казаха

Т урският президент Реджеп Ердоган прие Илон Мъск в хотел Türkevi в Ню Йорк.

Министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Качир, председателят на Комисията по промишленост, търговия, енергетика, природни ресурси, информация и технологии към ТБММ Мустафа Варанк и ръководителят на президентската служба за цифрова трансформация Али Таха Коч също присъстваха на приема, който беше закрит за пресата.

По време на приема президентът Ердоган призова компанията Tesla на основателя на Tesla и SpaceX Илон Мъск да открие седмия си завод в Турция.

Държавният глава обяви възможността за сътрудничество със SpaceX в рамките на изпълнението на космическата програма на Турция.

По данни на президентската служба за комуникации Ердоган е разказал на Мъск за технологичните пробиви на Турция, програмата "Визия за цифрова Турция" и Националната стратегия за изкуствен интелект.

Той припомни, че навлизането на Tesla на турския пазар съвпадна със стартирането на производството на Togg.

Мъск присъства на приема заедно със сина си.

Elon Musk met with Turkish President Erdoğan today in New York. The two discussed a range of topics, and the President asked Elon to build Tesla’s next Gigafactory in Turkey. pic.twitter.com/OlFErKvSxr

По време на срещата президентът Ердоган заяви, че Турция е една от най-важните страни-производителки в областта на високите технологии, и посочи като пример успехите, постигнати в областта на безпилотните летателни апарати.

Elon Musk with his kid X on his way to meet Erdogan, the authoritarian leader of Turkey.



A reminder that Musk restricted access to tweets from opposition voices in Turkey at the request of Erdogan’s government a few days before the last election pic.twitter.com/aK3H2l1WXQ